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Новости 18:49

Смольный оформил покупку "Теплосети Санкт-Петербурга"

фото ЗакС политика Смольный оформил покупку "Теплосети Санкт-Петербурга"

В собственность Петербурга полностью перешло АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Во вторник, 26 декабря, стало известно о том, что ГУП "ТЭК" собирается купить акции в "Теплосети" у ПАО "ТГК-1". В таком случае, "Теплосеть" становится полностью собственностью Петербурга, так как некоторый процент акций уже принадлежал комитету имущественных отношений (КИО). В итоге ГУП "ТЭК" и ПАО "ТГК-1" подписали договор в среду, 27 декабря.

"Это стратегическое решение для города. Оно позволит кратно увеличить бюджетные инвестиции в реконструкцию изношенного и строительство нового теплосетевого комплекса "Теплосети". Сейчас обслуживание сетей предприятия требует больших финансовых вложений. Такое под силу только городскому бюджету. Город готов взять на себя эту нагрузку и нести ответственность перед горожанами", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в Смольном напомнили, что в границах ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проживает более 2,5 млн петербуржцев. 

Фото: ЗАКС.Ру


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