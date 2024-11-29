На празднование Дня местного самоуправления КТР заложил до 6,2 млн рублей

Комитет территориального развития объявил конкурс на право организовать празднование Дня местного самоуправления, информация об этом появилась на сайте Госзакупок. За выполнение работы планируют заплатить не более 6,2 млн рублей.

День местного самоуправления отмечается 21 апреля, в этот же день в 2021 году запланировано торжественное мероприятие. Местом для него должна стать крытая концертная площадка в Центральном районе, расположенная не далее чем в километре от станции метро. Зрительный зал должен вмещать не менее 3,5 тысячи человек.

От поставщика требуется сценарий концертной программы в честь праздника продолжительностью от 1 часа 40 минут до 2,5 часов. На сцене ожидают увидеть не менее двух эстрадных исполнителей, имеющих звание "Народный артист РФ", аккомпанировать им предстоит музыкальной группе из не менее чем трех человек. Также ожидаются выступления не менее чем трех исполнителей со званием не ниже лауреата всероссийских конкурсов, вокально-хореографического ансамбля и симфонического оркестра.

В описании объекта закупки приводится примерный список исполнителей. В него вошли певицы Зара и Александра Воробьева, вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, заслуженный артист республики Саха (Якутия) и Санкт-Петербурга Григорий Чернецов, а также народный артист и депутат Госдумы от партии "Новые люди" Дмитрий Певцов.

Во время концерта на сцене предстоит работать двум опытным ведущим, имеющим почетные звания не ниже лауреата всероссийских конкурсов. Организатор должен будет предоставить заказчику 50 пригласительных VIP-билетов и 25 цветочных букетов, в составе которых могут быть розы, хризантемы, альстромерии, ранункулюсы, гортензии или герберы. Также предусмотрена поставка сувенирной продукции в виде статуэток, нагрудных знаков, медалей, спортивных кубков и прочего.

В день праздника запланирован фуршет на 50 персон. Угощать гостей планируют бутербродами с сыром "Российский", бутербродами с ветчиной и зеленью, тарталетками с красной рыбой и эклерами.

Ранее стало известно о планах Смольного потратить до 8,6 млн рублей на закупку букетов в 2025 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру