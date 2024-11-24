В 2025 году Смольный готов потратить на цветочные букеты до 8,6 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга опубликовала закупку на поставку цветочной продукции для нужд чиновников в 2025 году. На эти цели собираются потратить до 8,6 млн рублей, обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ опубликован 21 ноября. Всего администрация в закупке перечислила 20 разновидностей всевозможных букетов с цветами для протокольных мероприятий, а также корзину с живыми цветами и отдельно розы, тюльпаны и цветочные композиции в шляпной коробке.

В аукционной документации перечислен ряд условий, при котором заказчик имеет право отказаться от поставленного товара. Например, если цветы увяли или стебли имеют механические повреждения. Отмечается, что точный размер закупки, то есть число букетов, которые потребуются в 2025 году, неизвестно, поэтому поставщик обязан быть готовым обеспечить Смольный товаром на все 8,6 млн рублей.

Судя по истории аукционов администрации губернатора, эта закупка цветочной продукции самая масштабная. Обычно на эти цели тратят не более 6 млн рублей. Так, на поставку цветов в 2024 году власти были готовы потратить 5,4 млн рублей. Отметим, периодически Смольный в течение года дополнительно проводит закупку цветов.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что Смольный потратит до 2,2 млн рублей на декоративные растения, которые будут украшать помещения городской администрации.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру