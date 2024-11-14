Смольный потратит на декоративные растения до 2,2 млн рублей в 2025 году

Администрация губернатора объявила конкурс на озеленение декоративными растениями помещений комплекса зданий Смольного в 2025 году, следует из данных на портале Госзакупок. На эти цели заложено 2,2 млн рублей.

Согласно условиям закупки, выполнение контракта должно будет проходить поэтапно. Исполнитель должен будет предоставить заказчику немногим менее 170 растений и ухаживать за ними, в том числе поливать и опрыскивать, а также убирать с них сухие листья и пыль. Также от подрядчика ждут предоставления 107 круглых или квадратных кашпо из непрозрачного пластика.

В списке растений первенствует аглаонема mix — для помещений Смольного должно быть поставлено 41 такое растение. Также чиновники рассчитывают получить 24 драцены Lemon Lime, 17 замиакулькасов и 10 шефлер. Количество прочих растений колеблется от 1 до 9 в зависимости от их вида.

Подобная закупка объявляется не впервые. При этом, как и годом ранее, после завершения контракта подрядчик должен будет вывезти флору прочь. Отметим, что в прошлом году начальная стоимость закупки составляла 2,1 млн рублей, по итогам конкурса Смольный заплатил 1,6 млн рублей. Победителем стало ООО "Императорские оранжереи".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру