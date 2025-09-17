В Петербурге ликвидируют реестр недобросовестных работодателей

Законодательное собрание Петербурга 17 сентября одобрило в первом чтении законопроект о признании утратившим силу закона "О реестре работодателей в Санкт-Петербурге, незаконно уволивших работника (работников)". С его помощью в городе пытались фиксировать случаи незаконных увольнений, неправомерность которых подтвердил суд. Оказалось, что с 2010 года реестр не обновлялся.

Согласно действующему закону, данные о незаконных увольнениях и соответствующие судебные решения должны подаваться в комитет по труду и занятости. За последние 15 лет подобных случаев не выявили. Предполагалось, что работник, который добился решения суда в свою пользу, сам обратится в комитет. Чиновники, в свою очередь, должны были внести недобросовестного работодателя в публичный реестр.

"Кроме того, исходя из анализа судебной статистики, проблема незаконных увольнений как в Санкт-Петербурге, так и в целом в Российской Федерации не является острой", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко в своем докладе заявил, что законопроект никак не влияет на право горожан обращаться в суды по трудовым спорам. Также с пояснениями выступил заместитель председателя комитета по труду и занятости Михаил Кузнецов, который напомнил, что закон принимался как одна из мер по борьбе с последствиями экономического кризиса. За прошедшие годы чиновники пришли к выводу, что закон оказался "не очень удачным". В Смольном не исключают, что горожане вовсе могли не знать о существовании такого закона.

Губернатор Александр Беглов внес законопроект об отмене "избыточного административного механизма" в начале июля 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру