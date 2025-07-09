Беглов предложил отменить реестр работодателей с незаконными увольнениями

На рассмотрение Законодательного собрания поступила инициатива о признании утратившим силу закона "О реестре работодателей в Санкт-Петербурге, незаконно уволивших работника (работников)", документ внесен 7 июля. Автором инициативы выступил губернатор Александр Беглов.

Как следует из пояснительной записки к инициативе, отменить закон предлагают по причине его ненадобности. Обязанность по ведению реестра возложена на городской комитет по труду и занятости населения, внесение в список должно происходить в случае установления факта незаконного увольнения решением суда или же при вступлении в законную силу постановления о назначении административного наказания по делу об увольнении из-за коллективного трудового спора или объявления забастовки (ст. 5.34 КоАП РФ).

Между тем указанные сведения не поступали в комитет с января 2010 года, отмечается в пояснительной записке. В связи с этим "в реестре работодателей с 20.01.2010 отсутствует информация о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, незаконно уволивших работника (работников)".

Вывод о том, что проблему незаконных увольнений нельзя назвать острой в Петербурге и в целом в России, авторы законопроекта делают в том числе на основании анализа судебной статистики. Всего в 2016-2024 годах российские суды рассмотрели 52 573 спора о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Это только 2,01 % от всех рассмотренных за тот же период 2 620 647 дел, связанных с трудовыми правоотношениями, говорится в пояснительной записке со ссылкой на данные Агентства правовой информации.

В 2024 году в Петербурге на рассмотрение судов и мировых судей поступило 2 896 дел, касающихся трудовых отношений. Из их числа только 218 дел (то есть 7,53 %) были связаны с вопросами увольнения сотрудников по решению начальства.

"Судебная практика по рассмотрению дел о незаконном увольнении в Санкт-Петербурге демонстрирует, что индивидуальные случаи незаконного увольнения, как правило, разрешаются в рамках общих трудовых споров, категория дел о "незаконных увольнениях" представляет собой узкую часть от общего массива трудовых споров", — резюмируют составители проекта.

В целом ведение реестра на региональном уровне представляется авторам "избыточным административным механизмом, не оказывающим существенного влияния на эффективность правоприменения и предупреждения правонарушений в соответствующей сфере".

О планах Смольного отменить действующий закон стало известно в начале 2025 года, когда соответствующий проект был опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы. Сама норма действует с 2010 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру