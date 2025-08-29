Смольный начнет устанавливать порядок работы по совместительству для врачей

Губернатор Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга законопроект о наделении правительства города полномочием по определению порядка установления продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала. Инициатива затронет медучреждения, подведомственные администрации города, где наблюдается недостаток работников. Текст законопроекта опубликован на сайте парламента, обратил внимание ЗАКС.Ру.

В пояснительной записке, подготовленной представителем губернатора в Заксобрании Константином Сухенко, говорится, что с помощью такой нормы Смольный намерен установить единый порядок работы по совместительству для медработников, чтобы гарантировать защиту их трудовых прав.

Сейчас в действующем законодательстве срок работы по совместительству в медучреждениях с недостатком кадров ограничен месячной нормой рабочего времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. При этом право на определение порядка продолжительности работы по совместительству закреплено за региональными властями.

"Проектом закона предлагается наделить правительство Санкт-Петербурга полномочием по определению порядка установления продолжительности работы по совместительству для врачей и среднего медицинского персонала в организациях", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В июне петербургские СМИ писали о высоком спросе на услуги специалистов с медицинским образованием. С начала 2025 года на профильных ресурсах по поиску работы разместили более 20 тысяч вакансий в медицинской и фармацевтической сферах. Отметим, с 1 сентября в России фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей. В Госдуме такое решение объясняют дефицитом дипломированных кадров в отрасли, особенно в удаленных поселениях.

Константин Леньков / Фото Смольный