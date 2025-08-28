ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 28 августа 2025, 13:38

Депутат Макаров обратился в ГАТИ из-за порчи асфальта в МО "Пулковский меридиан"

фото ЗакС политика Депутат Макаров обратился в ГАТИ из-за порчи асфальта в МО "Пулковский меридиан"

Жалобы жителей МО "Пулковский меридиан" побудили депутата петербургского Заксобрания Алексея Макарова обратиться в Государственную административную-техническую инспекцию (ГАТИ), сообщил парламентарий в своем Telegram-канале 28 августа. Причиной стало разрушение "практического нового" асфальта у дома 205 по Московскому проспекту. 

Разрушение дорожного покрытия во дворе дома зафиксировали специалисты муниципалитета в ходе выезда. Судя по информационному щиту, сейчас по этому адресу проводится реконструкция кабельных линий по заказу "Россетей Ленэнерго". Из-за работ было разрушено асфальтовое покрытие, которое обновили совсем недавно – в 2024 году. Этот факт вызвал недовольство у местных жителей.

photo_2025-08-28_10-58-41.jpg (325 KB)

В обращении в ГАТИ Макаров подчеркнул, что на официальном сайте ведомства, как и на информационном щите, отсутствуют сведения об ордере, разрешающем ведение работ. В связи с этим депутат просит ведомство принять необходимые меры в возможные короткие сроки.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Алексея Макарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Макаров Алексей Алексеевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама