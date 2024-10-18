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Новости 17:24

Певцу Шарлоту* продлили арест до 24 марта

фото ЗакС политика Певцу Шарлоту* продлили арест до 24 марта

Певцу Эдуарду Шарлоту*, обвиняемому по четырем статьям, продлили арест до 24 марта 2025 года. Как сообщает 18 октября 78.ru, следующее судебное заседание назначено на 1 ноября в 11:00.

Ранее музыкант публично сжег российский паспорт и уехал за границу, но затем вернулся в Россию, после чего был задержан в аэропорту Пулково 22 ноября.

Прокуратура Самарской области предъявила Шарлоту* обвинения по статьям "Реабилитация нацизма" (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и "Возбуждение ненависти" (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ). В июле 2024 года Самарский областной суд отклонил его апелляцию, оставив Шарлота* под стражей.

*Росфинмониторинг внес Эдуарда Шарлота в список экстремистов и террористов

 

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга


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