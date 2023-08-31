В ближайшие три года в Петербурге не собираются строить трассу М-7

Проектирование и строительство трассы М-7 в ближайшие три года не планируется в Петербурге, заявил 31 августа глава комитета по инвестициям Иван Складчиков на нулевых чтениях бюджета в Заксобрании Петербурга. Как передает слова чиновника "Фонтанка", в бюджете на это попросту не заложены средства.

Вопрос Складчикову о планах строительства трассы задал депутат Борис Вишневский. В ответ чиновник подтвердил, что соглашение о строительстве, подписанное ранее губернатором Александром Бегловым и главой ВТБ Андреем Костиным, не имеет юридической силы.

"Никаких расчетов транспортных потоков при появлении М-7 — в обоснование ее необходимости, — не существует. Единственный аргумент — "а она была в Генплане еще в 50-е годы"", — написал в своем Telegram-канале Вишневский и выразил надежду, что у защитников Удельного парка хватит времени на то, чтобы помешать строительству.

Соглашение между Бегловым и Костиным было подписано в середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума, проект предусматривает создание дублера Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса со строительством моста через Неву в створе Арсенальной улицы. Противники проекта опасаются, что он негативно скажется на состоянии Удельного парка.

Фото: ЗАКС.Ру