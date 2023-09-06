Обновили "зеленое" обновление Петербурга

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В администрации Петербурга подготовили новый вариант изменения закона о зеленых насаждениях. Муринский парк хотят увеличить еще больше, как и, формально, парк Героев-Пожарных. Правда, власти снова не включают в состав Удельного парка участок, который ранее выделили для трассы М-7, и отрезают кусок от Пулковского парка.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга подготовил новые поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Первый вариант проекта закона на сайте городской администрации опубликовали в конце 2022 года. ЗАКС.Ру подробно рассказывал, какие изменения предложило ведомство.

После прохождения антикоррупционной экспертизы документ направили на согласование с комитетами — после чего список объектов сократился. Летом 2023 года на сайте ККИ опубликовали перечень территорий, которые исключают из проекта ЗНОП "в связи с замечаниями Комитета по транспорту". Всего в документе 746 пунктов. Это и территории, которые хотели только включить в список зеленых насаждений, и территории, которые уже есть и размер которых планировали изменить.

В названии документа сказано, что земли из перечня на исключение повторно рассмотрят на рабочей группе. На сайте ККИ опубликованы решения рабочей группы за апрель и май 2023 года.

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский в своем Telegram-канале отметил, что исключение более 700 объектов из проекта ЗНОП не означает, что они совсем в него не попадут — все спорные территории рассмотрят повторно. Правда, их вероятное включение в перечень зеленых насаждений, скорее всего, произойдет уже в 2024 году при внесении нового проекта закона, предположил депутат в разговоре с ЗАКС.Ру. Он добавил, что некоторые территории намерен предложить для добавления в ЗНОП в качестве поправок к опубликованному сейчас законопроекту.

- Рабочая группа по инвентаризации уже начинала работу и что-то уже рассматривала. Может быть, часть этих территорий можно будет внести как поправки, - сказал Вишневский.

Новый проект ЗНОП появился в разделе антикоррупционной экспертизы в конце августа. Первый документ насчитывал 135 листов, теперь — 123. В прежнем варианте перечень зеленых насаждений увеличивался на более чем 600 позиций, а в новом — на 114. Уменьшился и список территорий, размер которых хотели изменить.

Исключили и включили

Основная часть земель, которые хотели включить в список ЗНОП первым вариантом документа, но которые не вошли во второй вариант — это небольшие бульвары и скверы без названий. Правда, есть среди исключаемых территорий и крупные участки. Например, власти передумали делать зеленой зоной 4,47 га бульвара на Морской набережной от площади Беллинсгаузена до Мичманской улицы. Вместо этого в список ЗНОП попадают скверы у дома 15 на Морской набережной, на пересечении с Мичманской улицей и недалеко от площади Европы.

Подобная замена предусмотрена лишь в исключительных случаях. Некоторые планируемые к добавлению земли просто убрали из нового документа. В частности, в Колпинском районе изначально хотели добавить в ЗНОП пять территорий, среди которых бульвар Трудящихся в 4,2 га, но в новом варианте значится только одна новая зона — сквер на пересечении проспекта Ленина и бульвара Победы в 0,16 га.

В первом варианте проекта ЗНОП предполагалось увеличение парков Сосновка и Есенина, а также сквера вдоль Дудергофского канала. В новом документе этого нет. Исключили из документа и пункт об увеличении сквера Конашевича.

Среди новых территорий, которые добавляют в ЗНОП проектом закона, сквер севернее пересечения Выборгского шоссе и Межозерной улицы в 4,78 га, сквер восточнее пересечения Гостилицкого шоссе и Старо-Гостилицкого шоссе в 3,4 га и другие зоны.

Из одного документа в другой перешло уменьшение на гектар Колпинского парка и парка "Собственная Дача", а также сокращение Лугового парка на 0,4 га и парка "Малиновка" на 0,039 га. Зато сохраняется увеличение Полюстровского парка, Английского парка, парка Интернационалистов, а также создание парка у Шуваловского карьера.

Отдельно в документе прописывается, какие земли исключаются из ЗНОП. В новом варианте в этот пункт добавили сквер у дома № 12 на проспекте Маршала Жукова. Все так же исключают скверы у дома № 3 по Дачной улице, дома № 24 по улице Доблести, у дома № 16 по Московскому шоссе, у дома № 10/1 по улице Джона Рида и у дома № 32 по улице Мира.

Канонерский парк тоже не передумали удалять из списка ЗНОП. Ранее ЗАКС.Ру писал, что территорию переводят в резерв, который также защищен от застройки. Однако градозащитники опасались, что позже на земле все же организуют стройку. В Правилах землепользования и застройки парк оказался в зоне развития порта, отметили в градозащитном движении "SOS СПб СНОС". В комитете по благоустройству тогда заявили, что ничего подобного на территории создавать не планируется.

Правда, позже комиссия по изменениям в Генплан одобрила заявку комитета по инвестициям о переводе части Канонерского острова в производственную зону. В ведомстве объяснили это размещением на земле базы природоохранного флота.

Обрезка зон

Парк Александрино в первом варианте проекта ЗНОП хотели расширить, но в новом документе его сокращают со 110,3722 до 110,2638 га. Появилось в бумагах уменьшение Шереметьевского сквера на 0,45 га.

Меньше должны стать парк Новознаменка, сквер на углу Кооперативной улицы и Берёзового переулка, сквер у дома № 270 на Приморском шоссе и другие территории.

Сократить на 876 кв. м хотят Пулковский парк. В новом документе его размер планируют зафиксировать в 38,6324 га.

Еще в 2020 году градозащитники заявили, что в парке планируется три стройки: спортивный комплекс, ЗАГС и этно-ремесленный комплекс. Активисты обращались и обращаются в разные органы, и в конце 2022 года заинтересовали главу СК Александра Бастрыкина, который поручил подчиненным проверить информацию. Уже летом 2023 года руководитель следственного органа выразил недовольство из-за того, что уголовное дело все еще не возбуждено. А вице-губернатор по строительству Николай Линченко заявил, что зона под создание ЗАГСа уже находится вне ЗНОПа.

Участница попечительского совета Пулковского парка Анна Мишина отметила в разговоре с ЗАКС.Ру, что де-юре земля, на которой планируются постройки, действительно не входит в зону парка, но фактически там растут деревья. Это самая озелененная часть, заявила активистка.

- Мы все подаем на инвентаризацию, чтобы их включили [в парк], они всё пишут: "Мы не можем" — замкнутый круг. <...> Самая густая и заросшая старыми деревьями часть — как раз там, где они собираются воткнуть ЗАГС, - сказала Мишина.

По ее словам, в последнее время создалось впечатление, что от создания у парка спорткомплекса и этно-ремесленного комплекса, вероятно, отказались. Мишина предположила, что изменение площади парка может быть связано с корректировкой его границ или желанием сделать законной парковку автомобилей у одного из храмов. Сейчас машины проезжают по парковым дорожкам, заявила член попечительского совета.

Ранее одна из жительниц Московского района Татьяна Погодина в группе комитета по благоустройству в соцсети "ВКонтакте" опубликовала скриншот ответа ведомства. Там комитет информирует женщину, что проезд машин в парк со стороны Московского шоссе закрыть не может, а, чтобы устранить "коллизию", подаст заявку на исключение образовавшейся парковки из территории парка. Местные жители выступают против такого решения проблемы, отметила Мишина.

Прежнего увеличения Удельного парка на 10,5 га в новом документе нет. Ранее комиссия по изменениям в Генеральный план Петербурга отклонила заявки петербуржцев, которые предложили отказаться от строительства трассы М-7 через парк. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в письме депутату ЗакСа Борису Вишневскому заявил, что отказ от создания дороги "нецелесообразен". Хотя позже чиновники пообещали, что в ближайшие три года никакой дороги через парк строить не будут.

Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что "Яблоко" намерено подать поправку о включении участка парка в ЗНОП. Правда, по мнению депутата, администрация не хочет видеть эту территорию в охраняемом списке.

- Они хотят оставить за собой возможность строить там эту магистраль. Да, ближайшие три года они не собираются ничего делать и не собираются выделять на это денег, но они хотят "подвесить" эту ситуацию, - считает "яблочник".

Он добавил, что намерен подавать поправки и к Генплану, чтобы вернуть участку у парка рекреационную зону.

Прирост

По новому проекту документа, у ряда территорий меняется размер. Муринский парк изначально планировали увеличить до 87,64 га, но в новом документе его площадь изменили до 88,17 га. Речь идет об участке 1 от проспекта Культуры до Гражданского проспекта. Ранее комиссия по изменению Генплана согласилась перевести часть Муринского парка в зону озелененных территорий общего пользования.

Сквер у дома № 220 к. 3 на проспекте Стачек хотели сократить, но в итоге он вырастет до 2,148 га. Также больше стать должен парк Академика Сахарова. Его размер увеличится с 26,19 га до 27,32 га. В списке на увеличение остался Полежаевский парк. Правда сначала его территорию хотели расширить до 155,3 га, а сейчас — до 154,75 га.

Парк Героев-Пожарных хотят увеличить с 54,56 га до 65,6487 га. То есть почти на 11 га больше. Примерно такого размера парк у дома № 71 к. 2 по Софийской улице вычеркивают из ЗНОП. Эта территория прилегает к парку Героев-Пожарных, но при сложении площадей двух зон теряется 0,1568 га.

Более чем на гектар должен стать больше сквер вдоль реки Охты от проспекта Шаумяна до Уткиного моста — его площадь станет равна 2,03 га. Ладожский парк увеличится на 3,6 га до 17,32 га. Вырасти в размерах должны сквер Скорбящая Родина, Вавиловский сквер, сад Ивана Фомина и ряд других зеленых зон.

В территории местного значения переводят еще пять зон. Две из них при этом увеличивают: сквер между домами № 17 и № 21 по Большой Пушкарской в два раза до 0,06 га и сквер на пересечении Приморского шоссе и Боровой улицы с 0,17 до 0,18 га. А вот сквер между Эрлеровским бульваром, улицей Жарновецкого и Озерковой улицей в Петергофе, наоборот, переводят в разряд городских зон. Вместе с этим его увеличивают с 3,9 га до 4,47 га.

София Саттарова