"Зеленое" обновление Петербурга

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Долгожданное включение в перечень ЗНОП участка в Удельном парке, перевод в резерв единственного парка на Канонерском острове и новая зеленая зона у Шуваловского карьера. Разбираемся в поправках Смольного в закон о зеленых насаждениях общего пользования.

Тревога на Канонерском

Власти Петербурга объявили, какие зеленые зоны города планируют наделить статусом, защищающим от застройки, а какие - лишить его. Поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) появились на сайте городской администрации.

Хотя губернатор Александр Беглов и другие чиновники Смольного любят говорить об открытости городских властей и прозрачности их документации, как обычно проект закона об изменении перечня ЗНОП опубликовали без каких-то пояснений. Документ занимает 134 страницы. Чтобы правильно считать их, необходимо сверяться с действующим законом о зеленых насаждениях и картами.

Факт исключения участка из перечня ЗНОП еще не означает его тотальную застройку. Иногда это необходимо для проведения каких-то точечных работ с участием техники. Однако каждый раз поправки Смольного приковывают пристальное внимание градозащитников и депутатов.

Впрочем, пока проект и не предусматривает каких-то революционных изменений. Исключение может составить история с Канонерским парком. Она обсуждается защитниками зеленых зон наиболее активно.

Почти 45 га парка на Канонерском острове хотят вывести из перечня общегородских зон зеленых насаждений общего пользования. Жители Канонерского острова с 2015 года боролись с городскими властями за создание общественно-рекреационной зоны. В начале 2018 года парк благоустроили. Городскому бюджету это обошлось в 17 млн рублей. Осенью того же года общественности снова пришлось проявить свою позицию и выступить против планов строительства храма.

Канонерский парк планируют перевести в резерв озеленения. По закону эти территории тоже защищены от застройки и предназначены для озеленения. Однако на практике резервные зоны практически не благоустраивают, заметили в градозащитном движении "SOS СПб СНОС".

Градозащитники опасаются, что перевод в резерв - только первый шаг городских властей, а в будущем землю могут отдать под застройку.

"Дело в том, что согласно Правилам землепользования и застройки Канонерский парк находится в зоне развития морского порта и в любой момент может быть отдан ему под строительство", - заявили в "SOS СПб СНОС".

В комитете по благоустройству эту информацию не подтвердили. АО "Морской порт Санкт-Петербург" также заверило, что не собирается расширяться за счет зеленой зоны.

"Сам Канонерский остров в перспективах развития порта точно не фигурирует", - заявили в компании "Коммерсанту".

Парковка победила

Убирают из основного городского списка ЗНОП 2,8 га сквера южнее онкоцентра на границе поселков Песочное и Парголово. Половину из этой площади собираются перевести в резерв озеленения, вторую - лишают защитного статуса. Связано это, очевидно, с планами создать парковочные места. Представители Смольного и руководство онкоцентра неоднократно говорили о такой необходимости, рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя комиссии ЗакСа по градостроительству Борис Вишневский ("Яблоко").

- Туда очень много людей на машинах привозят родственников. Родственники очень часто в таком состоянии, что на общественном транспорте не привезешь и не увезешь, поэтому это объективная необходимость, - согласился Вишневский.

Из перечня ЗНОП исключают скверы у дома № 3/7 по Дачной улице, дома № 24 по улице Доблести, у дома № 16 по Московскому шоссе, у дома № 10/1 по улице Джона Рида и у дома № 32 по улице Мира.

Других более-менее крупных действующих скверов, которые Смольный готовится вывести из перечня ЗНОП, в этом законопроекте нет. Однако у некоторых зеленых зон меняется статус - вместо городских они становятся ЗНОП местного значения. То есть их содержанием и благоустройством должны будут заниматься муниципалы, насколько у тех хватит возможностей.

Так, в зону местного значения переводят безымянный сквер у дома № 31 по проспекту Энергетиков, безымянный сквер вдоль Пискаревского проспекта между домами № 9/1 и № 17/1, сквер на углу Бестужевской улицы и Пискаревского проспекта, сквер на Бухарестской улице, за торговым центром "Фрунзенский", и сквер на проспекте Наставников, между домами № 26/1 и № 28/1.

Сокращаются и увеличиваются

Смольный подготовил как минимум две поправки, принятия которых долго добивались депутаты и общественность. Сразу на 10,5 га увеличивается зона ЗНОП в Удельном парке. В состав зеленой зоны собираются включить участок, который ранее из него вывели для строительства трассы М-7.

Хотя проект этот так и не реализовали, возвращать территорию в парк долго не спешили. Ежегодно коммунисты и "Яблоко" подавали соответствующие поправки к закону о ЗНОП, но Смольный их не поддерживал, а "Единая Россия" блокировала принятие. На "нулевых чтениях" бюджета на 2023 год депутат КПРФ Ирина Иванова прямо спросила у руководства КРТИ о судьбе М-7. Глава комитета Андрей Левакин подтвердил, что строить в парке ничего не планируется.

Со 148,5 до 155,3 га собираются увеличить официальную территорию Полежаевского парка, еще одной горячей точки защитников зеленых зон. За последние 10-15 лет ее границы неоднократно меняли, то лишая куски статуса ЗНОП, то возвращая его вновь.

Более чем на гектар в Смольном планируют увеличить парк "Сосновка", парк "Александрино", Полюстровский парк, парк Есенина, Английский парк, парк Интернационалистов и сквер вдоль Дудергофского канала.

Сократить на один гектар хотят Колпинский парк и парк "Собственная Дача" в Петергофе. Еще меньшие площади могут вырезать из парка "Сосновая Поляна", сада "Нева" и Лугового парка. Уточняются границы парка "Малиновка", значительный участок которого год назад торжественно вернули под защиту закона о ЗНОП. Правда, теперь этого статуса хотят лишить совсем небольшую территорию - менее 0,04 га.

Новый парк

Общегородской перечень ЗНОП пополнят сотни совершенно новых территорий. Правда, в основном это совсем небольшие бульвары или газоны. Как правило, это делают, чтобы повысить процент обеспеченности района зелеными насаждениями. Например, защитный статус дадут небольшой зеленой зоне рядом с Мариинским дворцом. Понятно, что застраивать ее и так никто не планировал.

Однако есть и более существенные площади, которые переводят в ЗНОП. Например, в Калининском районе это пять бульваров от 2,8 га каждый. Самый значительный по масштабам новичок в перечне - парк у Шуваловского карьера. Его площадь составит 52,6 га. Ранее эта территория победила в устроенном комблагом опросе. Комитет спрашивал у горожан, какие места в городе необходимо благоустроить в первую очередь. Местность пообещали привести в порядок в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Новые поправки в закон о ЗНОП пока не вызвали заметной реакции в Заксобрании. Опрошенные ЗАКС.Ру депутаты от "Яблока", КПРФ и "Справедливой России - За правду" рассказали, что еще изучают документ, но при первом знакомстве ничего принципиально неприемлемого не нашли.

Это не отменяет желания оппозиционеров добавить в перечень ЗНОП зеленые зоны, на которые Смольный внимания не обратил.

- У нас есть отдельный законопроект, который внесен, но пока никак не рассматривается, о том, чтобы включить Сад на Неве в ЗНОП, - рассказал ЗАКС.Ру депутат Вишневский. - Его когда-то исключали под строительство судебного квартала. Квартал потом уехал обратно на Тучков буян и теперь нужно возвращать обратно в ЗНОП эту территорию, чтобы ее никто не мог застроить. Конечно, мы будем подавать и другие поправки. Например, по территории у медсанчасти на улице Одоевского.

В "Справедливой России - За правду" объявили прием предложений от граждан по совершенствованию закона о ЗНОП. Обращения обещают систематизировать и внести в виде поправок.

- Уже получаем от петербуржцев предложения через соцсети и через депутатские приемные, - сообщила ЗАКС.Ру лидер фракции СРЗП Марина Шишкина. - Как правило, наша фракция подает большое количество поправок к проекту Смольного, в общей сложности на несколько десятков гектаров по всему городу. Но количество здесь, конечно, не самоцель. Важно, чтобы поправки оправдывали пожелания горожан и чтобы нам удалось довести эти предложения до принятия.

Даты рассмотрения законопроекта Смольного в городском парламенте еще не известны. Обычно плановые изменения в закон о ЗНОП утверждают в начале календарного года. Нынешний проект городского правительства будет проходить антикоррупционную экспертизу до 12 декабря.

Сергей Еремеев