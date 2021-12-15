ЗакС не стал наделять защитным статусом Удельный парк следом за Малиновкой

Законодательное собрание Петербурга приняло во втором чтении проект закона о включении в перечень зон зеленых насаждений общего пользования примерно 2 га в парке Малиновка.

К документу внесли одну поправку. Коммунистка Ирина Иванова предложила включить в список ЗНОП и участок, который некогда вывели из состава Удельного парка для строительства трассы М7. В поддержку депутата высказались ещё несколько оппозиционеров.

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко назвал борьбу за Удельный парк оправданной. Однако чиновник отметил, что инвентаризация по этой территории ещё не завершена, а потому поддержать предложение Ивановой в Смольном не могут.

За поправку проголосовали только 18 депутатов. Двое воздержались. Один был против. Голосования в Мариинском дворце с 15 декабря ведутся поимённо.

Спорный участок в парке Малиновка вывели из состава зеленой зоны около 10 лет назад для строительства православного комплекса. Местные жители начали кампанию протеста, собрав более 30 тысяч подписей. Смольный неоднократно обещал не допустить застройку парка, однако парламентское большинство в ЗакСе ежегодно отказывалось принимать поправки оппозиционных депутатов о наделении Малиновки защитным статусом.

Перед губернаторскими выборами 2019 года законопроект о включении спорного участка в перечень ЗНОП внес глава города Александр Беглов. Городской парламент более двух лет игнорировал эту инициативу. При этом председатель прошлого созыва ЗакСа Вячеслав Макаров неоднократно заявлял, что в Малиновке появится храм.

Сергей Еремеев