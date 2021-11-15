Праздник в Малиновке

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Парламент Петербурга в ближайшее время должен одобрить законопроект, который де-юре увеличит территорию парка Малиновка. Защитный статус получит участок, на котором некогда планировали возвести православный храм. Хотя в последние годы реальных попыток начать строительство в этом месте никто не предпринимал, местным жителям пришлось приложить немало усилий, чтобы землю включили в перечень ЗНОП.

Инициативу о включении 2 Га парка Малиновка в перечень зон зеленых насаждений общего пользования 15 ноября обсуждали в комиссии Заксобрания по городскому хозяйству. В прошлом созыве городского парламента она всячески противилась присвоению участку защитного статуса. В этом настроения резко поменялись. Все члены комиссии проголосовали "за". Дискуссии практически не было. Единственный вопрос задал депутат Алексей Макаров, уже третий созыв подряд представляющий "Единую Россию", которая прежде блокировала поправки оппозиции в защиту Малиновки. Он поинтересовался, почему законопроект касается только одной территории, хотя обычно поправки к закону о ЗНОП представляют собой комплексные пакеты.

- Этот проект закона достаточно давно находится в Законодательном собрании на рассмотрении. Данная территория имеет глубокую социальную направленность. В связи с этим просим отдельно рассмотреть проект закона, - объяснила первый заместитель председателя комитета по контролю за имуществом Елена Пастухова.

Углубляться социальная направленность данной территории начала около 10 лет назад. 2 га парка на востоке Петербурга вырезали из перечня ЗНОП еще в 2010 году. В декабре 2012 года местные жители заметили в рекреационной зоне бурильные установки. Только потом они узнали, что оказывается уже успешно прошли общественные слушания, на которых была одобрена грядущая стройка. Той же зимой жители создали инициативную группу, которая занялась защитой зеленой зоны. Проект строительства храма, уже второго для Малиновки, со стороны Русской православной церкви курировал протоиерей Петр Мухин, настоятель домовой церкви при Мариинском дворце. Его называют одним из самых влиятельных людей в петербургской епархии.

Инициативная группа начала со сбора подписей, затем были суды и протестные акции. За годы борьбы в защиту Малиновки на митинги и пикеты выходили десятки раз. Один из лидеров протеста, а с 2019 года муниципальный депутат МО "Пороховые" Марианна Алферова считает, что власти недооценили потенциал народного гнева.

- Они с самого начала делали ставку на то, что протест пробудет год-два, а потом сойдет на нет, и люди перестанут сопротивляться, - вспоминает Алферова. - Они сами себя снабжали ложной информацией. Говорили, что нет здесь никаких протестов жителей, что руководят тут всеми Марианна Алферова, которая приехала неизвестно откуда, и [депутат ЗакСа Борис] Вишневский. Они сами себя убедили в том, что людям все равно.

С годами на место одних защитников парка приходили другие, но недовольство местных жителей не стихало, говорит активистка. За годы борьбы в акциях в защиту Малиновки успели принять участие практически все оппозиционные силы города. Чего стоит хотя бы митинг-концерт Красногвардейского райкома КПРФ с танцем живота в программе.

Чиновники Смольного не раз занимали сторону жителей. В разное время за сохранение парка высказывались вице-губернаторы Марат Оганесян, Игорь Албин, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. Об отсутствии планов вести какое-либо строительство в парке неоднократно заявлял губернатор Георгий Полтавченко.

- Я там был несчетное количество раз, - заявил ЗАКС.Ру депутат ЗакСа Борис Вишневский. - Там стоит церковь и никаких аншлагов там никогда не наблюдалось. Там просто нет потребности в храме такой величины, не говоря о том, что это уничтожит треть парка.

Между тем, парламентское большинство гнуло свою линию и держало вопрос строительства в повестке. Летом 2015 года единороссы ЗакСа проголосовали за поправку депутата Виталия Милонова в Генплан о переводе участка в Малиновке в зону деловой застройки.

Осенью того же года Смольный отменил постановление о строительстве в парке, а в следующем году было внесено изменение в правила землепользования и застройки, запретившее строить в Малиновке объекты выше 5 метров. Представителям епархии предоставили альтернативный участок для возведения церкви. Однако поправки оппозиционных парламентариев о возвращении земле статуса ЗНОП ежегодно блокировала "Единая Россия". Председатель Заксобрания и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров каждый раз, когда речь в ЗакСе заходила об этой зеленой зоне, повторял, что там "безусловно" будет построен храм.

Перед губернаторскими выборами 2019 года конфликт в Малиновке вновь попал в центр внимания. Соперники врио губернатора Александра Беглова поддерживали протесты граждан, а сам глава города заявлял с телеэкрана, что надо не митинговать, а работать. К этому времени уже был готов подписанный им законопроект о включении спорного участка в перечень ЗНОП. За два с лишним года городской парламент так и не рассмотрел этот документ. Включать его проект в повестку не спешил комитет по законодательству ЗакСа, да и Смольный на этом не сильно настаивал - попыток внести документ с голоса не предпринималось.

- Я все время спрашивал [представителя Смольного в ЗакСе Юрия] Шестерикова, когда вы этот вопрос поставите на голосование? - рассказывает Вишневский. - А он не отвечал. То есть он (губернатор Беглов - ЗАКС.Ру) его внес, обозначил намерение, сделав реверанс в сторону защитников Малиновки, но ничего не предпринимал, чтобы закон этот приняли. Только сейчас до него дошло.

пикет у Мариинского дворца, 31.10.2018

Позицию "Единой России" и ее руководителя депутат смог объяснить только "иррациональным упорством".

В сентябре 2021 года защитники Малиновки написали письмо новому председателю ЗакСа Александру Бельскому, напомнив ему о своей проблеме. Тот пообещал разобраться и даже успел заявить в СМИ, что ничего плохого в храмах на территории парков не видит. Но не прошло и двух месяцев, как старый документ Беглова взяли в работу. Муниципальный депутат Алферова видит в этом политический подтекст.

- Изменился состав Законодательного собрания и его руководства. Я думаю, что это политическое решение, но где-то и здравый смысл возобладал, наконец, - считает защитница парка.

У председателя комиссии по городскому хозяйству, единоросса Валерия Гарнеца по этому поводу есть своя теория.

- Я думаю, любой вопрос должен вылежаться. Вот он лежал почти два года. Закономерное принятие решения. Это нормально, - заявил Гарнец ЗАКС.Ру.

Так или иначе, но одобрение профильной комиссией, да еще и единогласное, практически на 100% означает последующее принятие документа парламентом. В Мариинском дворце говорят, что его могут включить в повестку уже в ближайшую среду, 17 ноября.

Сергей Еремеев