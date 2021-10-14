 "Храм - это же не вновь построенная дискотека": Бельский высказался о ситуации в парке Малиновка

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в опубликованном 14 октября интервью "Фонтанке" ответил на вопрос о требованиях защитников парка Малиновка наделить всю его территорию статусом зоны зеленого насаждения общего пользования.

Ранее часть парка лишили статуса ЗНОП ради строительства православного храма. Однако его возведение так и не началось из-за протестов местных жителей. Идею строительства храма поддерживал предыдущий председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Бельский отметил, что пока не полностью владеет вопросом.

"Но мне кажется, что в любом случае во всем нужно искать какое-то зерно, чтобы всех устроило. Если возможность будет такая, чтобы храм сосуществовал с парком и это было бы гармонично, то почему нет? Храм - это же не вновь построенная какая-то дискотека, где будут появляться какие-то моменты, связанные с тем, что будет вносить дисбаланс в жизнь людей, которые там живут вокруг. Все-таки немножко другой формат людей туда ходит", - заявил Бельский

Председатель городского парламента также отметил, что храмы в Петербурге достаточно хорошо ухожены и, "в основном, являются украшением города".

Напомним, протесты против планов строительства в парке Малиновка началась еще при губернаторе Георгии Полтавченко. Летом 2017 года он пообещал не размещать ничего не размещать на территории зеленой зоны. Новый глава города Александр Беглов перед губернаторскими выборами 2019 года внес законопроект, согласно которому всей территории Малиновки должен быть присвоен статус ЗНОП, что защитило бы ее от возможной застройки. При этом в ходе обсуждения ситуации в парке на предвыборных дебатах Беглов подчеркивал, что нужно не митинговать, а работать.

За два года его инициативу так и не рассмотрели в Заксобрании. После избрания спикером городского парламента Бельского к нему письменно обратилась защитница зеленой зоны, мундеп МО "Пороховые" Марианна Алферова. Она попросила включить проект закона губернатора в повестку пленарного заседания. Впоследствии спикер ЗакСа говорил на брифинге, что вопрос будет рассмотрен на заседании, если такое решение примет парламентская комиссия по городскому хозяйству.