Беглов: Мы не митингуем, мы работаем

Кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов 20 августа во время предвыборных дебатов призвал не выходить на митинги, а работать. Беглов прокомментировал многочисленные митинги в защиту парков Петербурга.



- Можно митинговать, но только толку от этого? - задал риторический вопрос Беглов.



Также врио обратился к телезрителям: “Присоединяйтесь к нам на субботниках, на других мероприятиях”.

Ему ответила кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова:

- Люди на митинг выходят, не потому что им делать нечего, а потому что они много лет бьются за парк Малиновка, но власти их не слышат, - заявила она.

Ранее в ходе дебатов Тихонова также позвала избирателей на митинг в защиту парка Малиновка, который состоится 21 августа. Еще один претендент на пост градоначальника Михаил Амосов во время своего выступления рассказал, как посетил митинг в защиту Муринского парка и показал детские рисунки на тему сохранения зеленых зон.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.