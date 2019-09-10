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12:19

Беглов использует в своей деятельности программы соперников на выборах

фото ЗакС политика Беглов использует в своей деятельности программы соперников на выборах

На заседании правительства 10 сентября врио губернатора Александр Беглов пообещал, что важные пункты политических программ других кандидатов в губернаторы, с которыми он соревновался на выборах двумя днями ранее, будут учтены в работе городского правительства в дальнейшем. Таким, образом, общение между ним, Надеждой Тихоновой и Михаилом Амосовым неизбежно продолжится.

"Нужно проконсультироваться с ними, чтобы это нашло отражение в нашей общей программе. Конечно, те предложения, которые в программах есть, необходимо проработать для включения в бюджет", - приводит слова чиновника ТАСС.

Подчиненным.врио поручил тщательно заняться выполнением, в свою очередь, собственной программы. Главное, по мнению Беглова, это качественная подготовка к зиме и своевременное и полное завершение работ по благоустройству.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:22    
Беглов мудр, не зря его молодого в 80-годы взяли на работу в ОК КПСС Ленинграда! Туда дураков и лодырей не брали уж точно!

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