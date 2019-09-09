После обработки 95% протоколов Беглов набирает 64,58% голосов избирателей

Городская избирательная комиссия Петербурга обновила данные процентного соотношения голосов в пользу того или иного кандидата, претендующего на пост градоначальника Северной столицы.

Так, после обработки 95% бюллетеней в пользу действующего врио Александра Беглова высказались 64,58% избирателей, у Надежды Тихоновой - 16,87% голосов, у Михаила Амосова - 15,9%.

Подсчет продолжается.

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