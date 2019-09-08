В Петербурге стартовали губернаторские и муниципальные выборы

Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования, в Петербурге, Москве и других регионах начались выборы будущих управленцев: в городе на Неве в пятый раз выбирают нового губернатора, в столице обновляют состав Мосгордумы.

На пост градоначальника Северной столицы претендуют три кандидата: самовыдвиженец, нынешний врио Александр Беглов, представитель "Справедливой России" Надежда Тихонова депутат ЗакСа, идущий от "Гражданской платформы", Михаил Амосов.

Коммунист и режиссер Владимир Бортко за неделю до электорального события отказался принимать в нём участие, составшись на грядущие фальсификации.

Выбирать губернатора Петербурга будут также жители Ленинградской и Псковской областей.

Последние выборы главы города проходили в 2014 году. Тогда явка составила 39,36%. Победителем стал Георгий Полтавченко, набравший 79,3% голосов.

Параллельно с губернаторскими проходят также выборы депутатов муниципалитетов.

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