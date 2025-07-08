"Дом со шпилем", где жил Цой, признали региональным памятником

Комитет по контролю за памятниками (КГИОП) включил в перечень объектов культурного наследия регионального значения "Дом с башней", также известный как "Дом со шпилем", возле Московского парка Победы, сообщила пресс-служба ведомства 8 июля. Его посчитали ярким примером советской неоклассики послевоенного времени.

Подготовка к возведению здания и первые этапы его строительства были начаты еще до начала Великой Отечественной войны. Однако реализация проекта состоялась лишь в начале 1950-х годов. Здание возвели поточно-скоростным методом, а при его облицовке применялась экспериментальная технологии при помощи ребристых цементных облицовочных плит.

В публикации подчеркивается, что дом на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы имеет асимметричную композицию. Угловая башня здания выполнена в духе "сталинских высоток" 1950-х годов, которые, в свою очередь, были вдохновлены нью-йоркскими небоскребами эпохи ар-деко. Кроме того, в пресс-службе КГИОП отметили, что силуэт башни также отсылает к зданию Главного адмиралтейства.

Изначально здание предназначалось для жилья Народного комиссариата судостроительной промышленности. Именно это ведомство занималось финансированием проектирования и строительства квартала. Позднее дом также остался жилым. В частности, в свои детские годы в нем проживал музыкант Виктор Цой.

Напомним, что летом 2023 года жители дома выступали против продажи чердака здания. Они опасались, что частный инвестор может навредить несущим конструкциям. Этой ситуацией также заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин.

Отметим, что признанный памятником дом находится возле станции метро "Парк Победы", которую закрыли на реконструкцию в конце июня. Градозащитники также пытались добиться признания вестибюля станции объектом культурного наследия, однако эта попытка не увенчалась успехом. В середине июня комитет по контролю за памятниками (КГИОП) в четвертый раз отказался включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Анастасия Луценко, фото: сайт КГИОП