"Нулевые чтения" и "ситуация, которая произошла весной"

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании продолжаются "нулевые чтения" бюджета на 2023 год. В этот раз, 6 сентября, депутаты заслушали комитеты по транспорту, имуществу, информатизации и другим сферам. Многих чиновников парламентарии заваливали вопросами, те отбивались как могли - удалось не всем.

Переформатирование

На "нулевых чтениях" 6 сентября среди прочих ведомств депутаты заслушали представителей комитета по информатизации и связи. Председатель комитета Юлия Смирнова рассказала, чем планирует заниматься ее ведомство в 2023 году и что требует дополнительного финансирования. Например, комитет хочет еще 107 млн рублей к уже одобренным 321 млн рублей на поиск в интернете информации с призывами к действиям, угрожающим жизни и здоровью граждан, сообщила Смирнова. На эти же деньги продолжат проводить мониторинговое исследование социальной ситуации, добавила глава ведомства.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Юлия Русакова отметила, что у комитета низкий уровень исполнения бюджета 2022 года - 34% на 1 сентября. В основном пока не освоены деньги, которые планировалось потратить на оснащение Центра обработки данных, сказала Русакова.

Смирнова пояснила, что бюджет пока не полностью исполнен из-за "ситуации, которая произошла весной". Комитет планировал закупить определенный комплект оборудования, который пришлось изменять, рассказала чиновница. По ее словам, в ближайшее время контракты с измененными данными будут заключены.

"Ситуация, которая произошла весной" помешала комитету купить оборудование и для других ведомств, заявила Смирнова. Депутат ЗакСа от "Единой России" Алексей Цивилёв сообщил, что у него есть информация - из-за отсутствия закупок затормозила новая транспортная модель.

- Какой у вас сбой по закупке техники в комитеты города? - поинтересовался Цивилёв.

- Начало сбоя случилось 24 февраля, - начала отвечать Смирнова.

Она снова рассказала, что планировалось приобрести определенную технику и программное обеспечение, а пришлось переформатироваться. При этом, у российских поставщиков резко выросло число клиентов и, соответственно, время ожидания продукта покупателем.

Транспортные проблемы

Много 6 сентября на "нулевых чтениях" говорили про транспорт и дороги. Представители комтранса рассказали о возможном подорожании проезда на 8,22% и о необходимых субсидиях для "Петербургского метрополитена", "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". Причины для последнего во многих факторах, сообщил зампред комитета Олег Матвеев. Например, надо повышать зарплату сотрудникам, чтобы штат пополнялся людьми, а не сокращался, сказал Матвеев. По его словам, требуется еще сменить программное обеспечение на российское, а между тем пассажиропоток общественного транспорта падает. По сравнению с доковидным 2019 годом сейчас показатель упал на 10%, но к концу года цифра увеличится до 15%, заявил чиновник. Представители комитета предположили, что причина в том, что люди все еще продолжают работать на удаленке и не стремятся ездить в офис.

Заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Самборский рассказал о планах по строительству метрополитена. Он подтвердил ранее озвученную губернатором города Александром Бегловым информацию по открытию трех станций метро в 2024 году. В тот год планируется запустить в эксплуатацию "Путиловскую", "Большой проспект" ("Горный институт") и "Казаковскую" ("Юго-Западная"), рассказал Самборский. По его словам, затем постепенно будут открывать другие станции метро. К 2030 году комитет намерен ввести в эксплуатацию станцию метро "Кудрово", сказал Самборский.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова поинтересовалась у чиновников ситуацией с трассой М-7, которую планируют пустить через Удельный парк. Председатель КРТИ Андрей Левакин заявил, что проектных решений по парку нет.

- Я там ничего не проектирую. Я не собираюсь вести застройку этого парка, - сказал чиновник.

- Так можно тогда в зеленые насаждения парк забрать? - спросила Иванова.

- Это уже другой вопрос… - начал отвечать Левакин.

- То есть вы не возражаете. Спасибо, - констатировала депутат.

Место для снега

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов рассказал, что его ведомству нужны деньги на ремонт фонтанов и работу общественных туалетов. В последних, в частности, планируют поставить тревожные кнопки, сказал Протасов.

Основная часть доклада чиновника касалась этих двух тем, но депутаты попросили рассказать и о других планах. Тогда Протасов сообщил, что еще дополнительные деньги нужны на снегоплавильные и снегоприемные пункты. На содержание согласовали пока 157 млн рублей, а требуется еще 62,6 млн рублей, заявил глава комитета. Он добавил, что также ведомство хочет открыть еще один снегоплавильный пункт.

Депутат от "Единой России" Наталия Астахова поинтересовалась, где именно будет находиться новый пункт. По ее словам, жители домов, рядом с которыми находятся существующие снегоприемники жалуются на постоянный шум. Протасов заверил ее, что новый объект не будет находиться рядом с жилыми домами. Его сделают на улице Руставели, где дома будут "достаточно далеко", уточнил чиновник.

Самой необходимостью использовать снегоплавильные пункты оказался недоволен депутат от "Справедливой России - За правду" Михаил Амосов. По его словам, можно было бы сбрасывать зимние осадки и в Финский залив.

- Прежде чем тратить деньги, нужно подумать, что мы делаем. Мы строим снегоплавильные пункты, а у нас огромная акватория Финского залива, куда мы сыпем песок каждый день, просто сыпем песок. Это можно, а снег сыпать нельзя, - сказал Амосов.

- Как песок? - удивился глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа и депутат от "Единой России" Михаил Барышников.

- Вот Санкт-Петербург разрешает, намывные территории, - пояснил Амосов.

Он заявил, что не видит логики в происходящем. Представители комитета рассказали, что химический анализ вывозимого снега показал наличие в нем большого количества мусора, а также песка и соли: "там вся таблица Менделеева". Если это сбрасывать в Финский залив, то рано или поздно погибнет вся флора и фауна, уверены чиновники. Со снегоплавильных же пунктов все идет в канализацию и проходит очистку, заверили депутатов представители ведомства.

Не смогли

За слушания 6 сентября депутаты не одобрили запрос только комитета по контролю за имуществом. Первый заместитель председателя ведомства Сергей Карпухин сообщил, что комитету требуются дополнительные деньги на снос самовольных построек - 119 млн рублей.

- В настоящее время имеется ряд дел, уже есть 16 решений о сносе самовольных построек. Еще порядка 50 гражданских дел в суде, - рассказал Карпухин.

На основе этих решений комитет и планирует демонтировать постройки, уточнил зампред. Этих 16 решений судов нет у комитета финансов, заявила первый заместитель председателя ведомства Татьяна Пигольц. По ее словам, документы были запрошены, но пока не поступили - из-за этого комфин еще не готов одобрить выделение денег на доппотребности. Карпухин ответил, что все бумаги уже направили, и пообещал разобраться с ситуацией.

Но вопросы к комитету возникли и у депутатов. В частности, представительница КПРФ Ирина Иванова отметила, что из пояснительных записок и слов представителей комитета не ясно, о каких именно объектах идет речь. Без уточняющей справки она отказалась поддерживать дополнительное выделение денег.

Ее однопартиец Алексей Зинчук тоже попытался добиться ответов у представителей комитета по контролю за имуществом, но по их закупкам. По ним получается, что ведомство за 2016-2022 года заказало 14 холодильников, 43 чайника, 164 фотоаппарата, 25 микроволновок, 43 вентилятора и другой техники, сообщил Зинчук. Он добавил, что также комитет за указанный период купил 6 квадрокоптеров. А на балансе ведомства в 2022 году стоит 20 кофемашин, сказал депутат со ссылкой на закупку по их обслуживанию.

- Извините, пожалуйста, даже депутатам кофемашины не покупают, - посетовал Зинчук.

Он попросил сообщить, сколько в комитете сотрудников и сколько еще техники они собираются купить. Представители комитета ответили, что в их организации 227 человек, а в подведомственных - еще 88 человек. На второй вопрос внятно из чиновников никто не ответил.

Зинчук предложил депутатам не согласовывать 6 сентября выделение денег на доппотребности комитета, а пригласить их еще раз для получения ответов на все возникшие вопросы. Парламентарии идею поддержали. Руководитель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Барышников вопросил чиновников прийти 7 сентября вместе с главой ведомства.

На тот день уже назначены повторные слушания по двум другим комитетам, которые тоже не смогли получить одобрения у депутатов.

София Саттарова