Стоимость проезда в общественном транспорте в 2023 году может вырасти на 8,22%

Заместитель председателя комитета по транспорту Олег Матвеев рассказал о возможном повышении тарифов в общественном транспорте Петербурге в 2023 году. Он сообщил об этом в ходе "нулевых чтений" бюджета города на будущий год в Законодательном собрании.

По словам Матвеева, базовый тариф может увеличиться на 8,22%. На уточняющий вопрос депутатов зампред пояснил, что цифра касается не только метрополитена, но и остальных видов общественного транспорта.

Сейчас разовый проезд в петербургской подземке стоит 65 рублей. При указанной индексации стоимость составит около 70 рублей.

Матвеев также рассказал о снижении пассажиропотока. Он уточнил, что к концу года ожидается уменьшение числа людей в общественном транспорте на 15% по отношению к цифре 2019 года.

Во время "нулевых чтений" комитет запросил средства на дополнительные расходы. В частности, деньги нужны на субсидии "Петербургский метрополитен", "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс".

София Саттарова