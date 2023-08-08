На Канонерском острове хотят создать базу природоохранного флота

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга рассмотрела заявки об изменении зонирования части Канонерского острова, следует из протокола заседания органа. Документ опубликован на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Речь идет о части острова, прилегающей к Канонерскому парку. Cейчас эта земля относится к зоне водного транспорта с включением объектов общественно-деловой и инженерной инфраструктуры, связанных с ее обслуживанием. Комитет по инвестициям Петербурга предложил перевести территорию в производственную зону. В ведомстве это аргументировали тем, что комитетом по природопользованию рассмотрен вопрос о размещении там базы природоохранного флота.

"Предполагается разместить суда ГУП "Пиларн" (предупреждение и ликвидация аварийных разливов нефти) и суда ГУП "Экострой" (выполняет широкий перечень природоохранных работ в том числе судоремонтные работы и благоустройство водоемов)", - сказано в кратком обосновании предложения ведомства.

Комиссия по изменениям в Генплан решила учесть просьбу, но в собственной редакции. Какой именно, в документе не уточняется.

При этом, муниципальный депутат МО "Морские ворота" Александр Лобановский и некая Алла Сухова подали заявку о переводе в зону озелененных территорий общего пользования той же земли вместе с остальным парком и прилегающими участками. По их мнению, парк стоит благоустроить:

"В настоящее время парк не благоустроен, используется для "дикого" туризма и свалки отходов. Благоустройство парка, создание полноценной зоны отдыха улучшит экологическую ситуацию в районе, повысит качество жизни петербуржцев", - сказано в обосновании заявки Лобановского и Суховой.

Их предложение комиссия отклонила.

Напомним, комитет по контролю за имуществом Петербурга подготовил законопроект об изменении закона о зеленых насаждениях общего пользования. Среди предложенных изменений - вывод почти 45 га парка на Канонерском острове из перечня общегородских зон зеленых насаждений общего пользования.

София Саттарова / Скриншот публичной кадастровой карты России