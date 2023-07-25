Линченко считает нецелесообразным отказ от строительства трассы М7

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ответил депутату Борису Вишневскому, который ранее выразил свой протест против строительства магистрали M7. Последнюю хотят протянуть от Выборгского шоссе через Удельный парк и до Шпалерной улицы. Будущая трасса также призвана соединить два берега Невы. Против нее выступают градозащитные активисты и жители Выборгского и Приморского районов.

В своем письме Линченко указывает, что отказ от проекта представляется ему "нецелесообразным", даже несмотря на протесты. Вишневский, со своей стороны, недоволен отсутствием ответов по существу: чиновник не представил ни экономического анализа, ни экологических расчетов.

"То есть магистраль планируют, но никакого обоснования пока нет. Только общие рассуждения о том, как все будет хорошо. А если не будет?" - задался депутат вопросом в своем Telegram-канале.

Вишневский вместе с другими противниками стройки, задуманной Смольным и ВТБ, намерен продолжать борьбу за сохранение Удельного парка в его нынешнем виде.

Фото: ЗАКС.Ру