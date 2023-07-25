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Новости 25 июля, 20:17

Линченко считает нецелесообразным отказ от строительства трассы М7

фото ЗакС политика Линченко считает нецелесообразным отказ от строительства трассы М7

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко ответил депутату Борису Вишневскому, который ранее выразил свой протест против строительства магистрали M7. Последнюю хотят протянуть от Выборгского шоссе через Удельный парк и до Шпалерной улицы. Будущая трасса также призвана соединить два берега Невы. Против нее выступают градозащитные активисты и жители Выборгского и Приморского районов.

В своем письме Линченко указывает, что отказ от проекта представляется ему "нецелесообразным", даже несмотря на протесты. Вишневский, со своей стороны, недоволен отсутствием ответов по существу: чиновник не представил ни экономического анализа, ни экологических расчетов.

"То есть магистраль планируют, но никакого обоснования пока нет. Только общие рассуждения о том, как все будет хорошо. А если не будет?" - задался депутат вопросом в своем Telegram-канале.

Вишневский вместе с другими противниками стройки, задуманной Смольным и ВТБ, намерен продолжать борьбу за сохранение Удельного парка в его нынешнем виде.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 
Линченко Николай Викторович




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