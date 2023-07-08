В Удельном парке собрались противники строительства трассы с мостом через Неву

Днем 8 июля петербуржцы, выступающие против строительства магистрали М-7 между Шпалерной улицей и Выборгским шоссе, собрались в Удельном парке. Встречу организовал Борис Вишневский, который добивается от чиновников отказа от инфраструктурного проекта. Он же осветил событие в собственном Telegram-канале.

По оценкам "яблочника", на народный сход собралось около восьмидесяти человек. Им удалось собрать 75 протестных подписей, которые в дальнейшем передадут в администрацию губернатора.

"Нам нужен живой и процветающий Удельный парк — без выхлопных газов и шума от очередной автомобильной дороги", - написал депутат.

По его мнению, трасса с мостом через Неву создаст эффект, противоположный ожидаемому, и только усложнит движение транспорта. Недопустимым ему также представляется снос жилых домов, требуемый для прокладки магистрали.

Смольный собирается реализовывать проект совместно с ВТБ. Общий объем необходимых инвестиций оценивается в 300 млрд рублей.

фото: ВишНевское время / Telegram