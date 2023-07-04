Разноцветная слюда "строительного" вице-губернатора

кадр трансляции из группы правительства Петербурга "ВКонтакте"

Метро до аэропорта Пулково в течение шести лет и полный социальной инфраструктуры намыв Васильевского острова пообещал вице-губернатор Николай Линченко. 3 июля он отвечал на вопросы горожан во время "прямой линии". Когда к чиновнику обратились противники строительства ЗАГСа вблизи Пулковского парка, он рассказал, что скоро отметит серебряную свадьбу.

Правительство Петербурга устроило очередной сеанс общения с горожанами в своей группе "ВКонтакте". На этот раз его посвятили теме строительства. На вопросы отвечал профильный вице-губернатор Николай Линченко. Его сразу же спросили о нехватке нормальных дорог и социальных объектов на намывных территориях Васильевского острова. Чиновник начал обстоятельно объяснять, что, несмотря на былые трудности, проблема активно решается и в будущем никакого дефицита не будет. Причем по всему городу.

"309 объектов 1 января 2019 года было в дефиците вообще, во всём городе. Сегодня две трети этого дефицита мы закрыли. Причем и повышением эффективности работы комитета по строительству, реализации адресной инвестиционной программы за счет средств субъекта Санкт-Петербурга. Если в 2019 году объем выполнения адресной инвестиционной программы 10 млрд был, сегодня он в семь раз больше. Соответственно, и в абсолютном выражении в этом году мы установим рекорд по вводу в эксплуатацию социалки", - пообещал Линченко.

"Прямые линии" по актуальным для петербуржцев темам губернатор Александр Беглов обещал проводить каждый в месяц. Однако самого его хватило только на декабрь и январь. После этого право отвечать на вопросы глава города перепоручил своим замам. Они говорили о цифровизации, образовании, деньгах и спорте. В июне "прямую линию" вообще не провели. Теперь очередь дошла до "строительного" вице-губернатора.

Сразу после намыва его спросили о планах на бывшее СИЗО "Кресты". Его помещения в этом году передали "ДОМ.РФ". Власти города при этом заявляют о намерении приспособить легендарную тюрьму под общественные нужды, однако подробности пока раскрывают неохотно. Линченко тоже не стал говорить ничего принципиально нового. Отметил, что комплекс начнет выполнять общественно-значимые функции, его исторические здания при этом сохранят.

Большинство вопросов носили частный характер. Вице-губернатору напоминали о локальных проблемах - где-то люди ждут школу и детского сада, где-то проблемы с транспортной доступностью, где-то слишком шумные стройки. Линченко рассуждал о каждом адресе, демонстрируя, что всё держит под контролем.

Спустя 45 минут общения вице-губернатора, наконец, спросили о метро. Зритель по имени Дмитрий Павлов поинтересовался, будет ли подземка у аэропорта Пулково.

"Будет", - гордо ответил Линченко.

Метро чиновник назвал важной частью градостроительного планирования. Ветка до Пулково, по его словам, пойдет от станции "Проспект Ветеранов".

"Сегодня мы на этапе предпроектных проработок… Постараемся точно также оперативно решить вопросы градостроительного проектирования строительства метро до Пулково, а потом приступить к строительно-монтажным работам. Я оцениваю это приблизительно в 4,5-5, может быть, 6 лет. Мы набираем обороты по строительству метро сейчас", - заверил вице-губернатор.

В других районах метро тоже будет строиться быстрее, чем раньше, пообещал чиновник. В 2024 году, подтвердил он, должны ввести в эксплуатацию три новые станции: "Горный институт", "Путиловскую" (пересадочная на "Кировский завод") и соседнюю с ней "Юго-Западную". Свой оптимизм Линченко связал с готовящимся возобновлением работы "Надежды", пока что единственного проходческого щита "Метростроя Северной Столицы", способного пробивать двухпутные тоннели.

"Никто не верил, что находясь под санкциями, мы его приведем в порядок и запустим. Тестовый запуск состоялся. Сегодня [необходимо] апробирование, поскольку в обход, параллельным импортом всё это собирали. Ростехнадзор тестирует это как новое оборудование. К сентябрю разрешительные документы "Метрострой Северной Столицы" должен получить", - рассказал Линченко.

В чат трансляции активнее других писали противники двух строек: трассы М7 над Удельным парком и ЗАГСа рядом с Пулковским парком. Жители просят наделить территорию предполагаемой стройки статусом зоны зеленых насаждений общего пользования, а для дворца бракосочетания найти другое место. Линченко искренне удивился, что плохого может быть в новом ЗАГСе.

"Как человек, в этом году отмечающий серебряную свадьбу, могу сказать - это прямо важное событие в жизни, - засмеялся вице-губернатор. - [Оно происходит] один раз в жизни, зачастую… Ну и так вроде должно быть, я надеюсь, у многих".

Даже ведущий Юрий Зинчук, до того в основном восхищавшийся ответами чиновника, попросил его уточнить, что же все-таки с парком. Линченко пришлось отвлечься от свадебной темы и начать путанно объяснять, что все не так уж и плохо.

"Это, действительно, событие. И место прекрасное. Рядом - целый Пулковский парк, он сам по себе в ЗНОПе, прекрасно благоустроен, развит. [Место под застройку -] это минимальный участок, причем не находящийся в ЗНОПе, полностью спроектирован с соблюдением всех норм, требований в том числе экологического законодательства, получивший положительное заключение государственной экспертизы. Примыкает к жилой застройке снизу. Мы там уже ввели садик в эксплуатацию, заканчиваем строительство школы. Рядом общественно значимая история - ЗАГС, который станет, как мне кажется, точкой востребованной среди горожан", - рассуждал Линченко.

"Прямая линия" продлилась почти полтора часа. Со всеми, на чьи вопросы ответить не успели, традиционно пообещали связаться в частном порядке. Завершить эфир вице-губернатор решил ярко.

"Наш путь - это дальнейшее развитие во благо, во славу нашего любимого города, - обратился к горожанам Линченко. - Уверен, что сообща, вместе мы сделаем это общее дело. Знаете, каждый свой кусочек разноцветной слюды, где-то яркой, где-то даже черной для контрастности, вложит, и мы построим прекрасную мозаику нашего процветающего Санкт-Петербурга".

"Величественная картина, которая называется "Санкт-Петербург XXI века", - подтвердил Зинчук.

Сергей Еремеев