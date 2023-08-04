Комиссия по Генплану согласовала перевод части Муринского парка в зеленые зоны

Комиссия по изменению Генерального плана Петербурга решила учесть пожелание горожан о переводе части Муринского парка в зону озелененных территорий общего пользования. Об этом сказано в протоколе заседания органа от 7 июля, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

Сейчас по Генплану часть Муринского парка относится к зоне спортивных сооружений. Там планировали строить спортивный комплекс.

Заявки на перевод парка к зеленым зонам подали почти 100 петербуржцев. Среди них депутаты Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов и Марина Шишкина ("Справедливая Россия — За правду"), Алексей Зинчук (КПРФ) и Борис Вишневский ("Яблоко"). В кратком обосновании предложения заявителей сказано, что они выступают против какого-либо строительства в парке:

"Категорически против застройки. Сохранить участок Муринского парка в качестве парковой зоны и перенести застройку в другое место. В Муринском парке недопустимо вырубать деревья, недопустимо отдавать куски общественного общедоступного парка под частные коммерческие интересы. Муринский парк – это зелёные лёгкие Калининского района, парк нужно всеми силами сохранять и приумножать".

Некий Поплавский О.В. отдельной заявкой попросил перевести в зеленые зоны и территорию с гаражами рядом с парком. Он предложил "предусмотреть комфортную пешеходную зону для входа в парк с колясками и маленькими детьми". Комиссия его заявку отклонила.

Напомним, ранее Санкт-Петербургский городской суд отменил разрешение на строительство спортивного комплекса в Муринском парке. В октябре 2022 года защитники зеленой зоны сообщили, что там начали убирать строительный забор.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал, какие заявки изучали в комиссии на прошлых заседаниях. В частности, орган пока отложил принятие решения по скверу в Кузнечном переулке и Саду на Неве.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру