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Новости 18:07

Муринский парк освобождают от забора на месте, где должен был появиться спорткомплекс

фото ЗакС политика Муринский парк освобождают от забора на месте, где должен был появиться спорткомплекс

Территорию в Муринском парке, где должны были возвести спорткомплекс "Нова Арена", освобождают от строительного забора, информирует в своём паблике во "ВКонтакте" защитники зелёной зоны.

"Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся!" – сообщили градозащитники в сообществе "За сохранение Муринского парка" в среду, 12 октября.

Напомним, что в середине мая Городской суд Петербурга отменил разрешение на строительство спорткомплекса в зелёной зоне.

Борьба за сохранение зелёной зоны велась с 2019 года. В ноябре 2021 года Горсуд подтвердил законность включения  парка в список ЗНОП.


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