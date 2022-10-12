Муринский парк освобождают от забора на месте, где должен был появиться спорткомплекс

Территорию в Муринском парке, где должны были возвести спорткомплекс "Нова Арена", освобождают от строительного забора, информирует в своём паблике во "ВКонтакте" защитники зелёной зоны.

"Трудно поверить своим глазам, но выглядит так, будто злосчастный забор наконец убирают из Муринского парка! Лишь одинокий рабочий с понедельника отдирает профлист и деревянные балки. Однако лёд тронулся!" – сообщили градозащитники в сообществе "За сохранение Муринского парка" в среду, 12 октября.

Напомним, что в середине мая Городской суд Петербурга отменил разрешение на строительство спорткомплекса в зелёной зоне.

Борьба за сохранение зелёной зоны велась с 2019 года. В ноябре 2021 года Горсуд подтвердил законность включения парка в список ЗНОП.