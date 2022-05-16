Горсуд отменил разрешение на строительство спорткомплекса в Муринском парке

Петербургский Городской суд 16 мая утвердил решение о признании разрешения застройщику ООО "Анна Нова" на строительство второй очереди спорткомплекса в Муринском парке незаконным, рассказал ЗАКС.Ру мундеп МО "Гражданка" Вадим Сафонов. Ранее против строительства выступали местные жители.

Застройщик "Анна Нова" планировал вблизи Муринского парка строительство второй очереди спорткомплекса Arena Nova. Активистам удалось отменить разрешение на строительство в Куйбышевском районном суде, поскольку стройка предполагалась в границах ЗНОП. Горсуд это решение оставил в силе.

"Очевидно, что суд рассмотрел дело тщательно и в соответствии с законом. Это был долгий, трудный процесс. Огромную работу проделала адвокат Ксения Михайлова. Сыграла роль и принципиальная позиция активистов, все эти годы не сдававшихся несмотря на давление. Сегодня мы получили яркий пример возможности отстоять мнение горожан законно и конструктивно", - прокомментировал решение суда депутат Заксобрания Михаил Амосов.

Борьба за сохранение Муринского парка продолжается с 2019 года. Тогда трое кандидатов на пост губернатора Петербурга Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко поддержали местных жителей и выступили с инициативой перенести место строительства. Пока в судах решалась судьба зеленой зоны, активисты проводили различные перфомансы. Например, однажды защитники парка встретили там "ослепленного деньгами чиновника".

Константин Леньков