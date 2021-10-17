Защитники Муринского парка встретили ослеплённого деньгами чиновника у забора, окружающего зелёную зону

Под впечатлением от недавней встречи представителей Смольного и застройщика ООО "Анна Нова" защитники Муринского парка провели очередной перфоманс за сохранение зелёной зоны.

Совершая променад по парку, они натолкнулись на ослеплённого деньгами "государственного служащего", который смотрел на окружённую забором строительную площадку, занимающую часть зелёной зоны, - именно там застройщик хочет возвести спорткомплекс.

"Каждый по-своему любуется золотой осенью. Вот чиновников Санкт-Петербурга интересуют совсем другие листопады в Муринском парке. Сегодня мы встретили у забора именно такого служителя народа. Смотрит на забор, говорит: "Так это ж ЗНОП, общественная территория парка! Нужно убрать забор, чтобы люди могли гулять!" Но тут начинается листопад от оранжевого спорткомплекса... И всё, чиновник ослеплён: "Это забор и стройплощадка для пляжного футбола! А парковки незаконные вообще первый раз вижу!" - описали перфоманс защитники зелёной зоны.

Муринский парк включили в список ЗНОП 31 марта текущего года. Перед этим, в декабре 2020 года, суд признал незаконной выдачу разрешения девелоперу на строительство второй очереди спорткомплекса "Нова Арена". Однако строительный забор из парка не убирают и по сей день. Борьба его защитников с застройщиком началась три года назад.

Фото: Инициативная группа "За сохранение Муринского парка"