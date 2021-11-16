Горсуд подтвердил законность включения Муринского парка в список ЗНОП

Строительная компания "Анна Нова", претендующая на застройку части Муринского парка спорткомплексом, не смогла добиться через Горсуд исключения парка из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), куда его внесли депутаты ЗакСа в конце марта. Судья отклонила исковые требования девелопера к законодательному органу, интересы которого представляла Наталия Лыжова.

Как сообщает пресс-служба "Справедливой России – За правду", теперь для закрепления победы, к которой защитники парка шли три года, им осталось добиться отмены разрешения на строительство спорткомплекса. Заседание по этому иску в скором времени состоится в Куйбышевском районном суде. В случае, если долгожданное для жителей Калининского района решение будет вынесено, они, наконец, избавятся от строительного забора, который не первый год омрачает их прогулки.