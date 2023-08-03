Зеленые зоны против строек в подготовке Генплана

Фото: ЗАКС.Ру

Комиссия по изменениям в Генплан Петербурга продолжает свою работу. Из очередного опубликованного протокола видно, что орган не согласовал переформатирование бомбоубежища под склад и возведение утраченных храмов в зеленых зонах. Отклонили в комиссии ряд заявок на увеличение числа зеленых зон, устройство пешеходных набережных и многое другое.

В Петербурге продолжается работа над обновлением Генерального плана города. Документ определяет, как будет развиваться город: где создадут новые парки, где построят новые дома и какой высотности, где сделают новые станции метро и так далее. В Генплане определяется, к какой зоне относится та или иная территория - что можно или нельзя на ней создавать. Например, в рекреационных зонах (Р) строить практически ничего нельзя, кроме спортивных, санаторных и туристических объектов в некоторых из них, а вот в общественно-деловой (Д) создать можно практически все, что хочется.

Генеральный план должны были изменить еще в 2018 году, но процесс затянулся. Предварительный вариант документа петербуржцам представили в августе 2022 года, а затем собирали предложения от жителей города. Всего поступило более 11 тысяч предложений по правке документа. Сейчас их рассматривает комиссия по изменению Генплана, которая учитывает, отклоняет или откладывает заявления жителей. Завершить работу планируют в середине августа. Решения органа носят рекомендательный характер, но именно на их основе депутаты Законодательного собрания осенью должны принять закон о новом Генплане.

Протоколы заседаний комиссии публикуются на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). На первых заседаниях члены органа обсудили развитие метрополитена, создание магистрали через Удельный парк и другие вопросы.

В основном в составе комиссии представители комитетов Смольного, а возглавляет ее вице-губернатор по строительству Николай Линченко. На некоторые встречи органа приходят депутаты ЗакСа Валерий Гарнец ("Единая Россия") и Александр Рассудов (КПРФ).

Они же значатся как участники заседания в очередном опубликованном КГА протоколе. Как следует из документа, всего члены комиссии рассмотрели около 500 заявлений по Адмиралтейскому, Центральному, Петродворцовому, Петроградскому, Кронштадтскому и Колпинскому районам. Просьбы касались изменения зонирования территорий.

Запросы по застройке

Администрация Колпинского района и ООО "Антик" предложили изменить зонирование четырех участков на территории предприятия "Ленсоветское" с рекреационной зоны на общественно-деловую. Просители заявили, что для этих земель разрабатываются проекты спортивно-развлекательного центра "Петро-Славянский", универсального спортивного центра и спортивно-досуговый центр. Комиссия по изменениям в Генплан решила просьбы отклонить.

В Петроградском районе у дома 16 по Аптекарскому проспекту ООО "Петро Мир" задумал построить бизнес-центр с подземной автостоянкой и попросил для этого сделать территорию не рекреационной, а общественно деловой. Комиссия просьбу компании отклонила. Сейчас "Петро Мир" владеет торгово-развлекательными комплексами "Адмирал" (Малая Морская улица), "ПИК" (Сенная площадь) и "Озерки" (проспект Энгельса).

Фото: ЗАКС.Ру

ООО "Спорт Сити" хочет создать четырехзвездную гостиницу со спортивно-реабилитационным центром у "Газпром-Арены". Сейчас земля там принадлежит к рекреационной зоне, а компания попросила перевести ее в общественно-деловую. Аналогичную заявку подал депутат Законодательного собрания от "Новых людей" Дмитрий Павлов, который ранее работал в строительном бизнесе.

"Деловой Петербург" обратил внимание, что конечные владельцы "Спорт Сити" скрыты, но компания владеет правами на сайт сообщества PushkinRun. Основатель последней - Павлов. Депутат признался изданию, что взаимодействует со "Спорт Сити":

"Компания для меня понятная, знакомая, мы взаимодействуем. Я их поддерживаю, потому что вижу большое социальное значение этого проекта".

Комиссия по изменению Генплана просьбы Павлова и "Спорт Сити" удовлетворять не стала. Как и другое заявление депутата. Он предложил на участке Южной дороги закрепить зону отдыха вместо инженерной и транспортной инфраструктуры. Павлов объяснил это тем, что на земле можно реализовать "Спортивный центр развития легкой атлетики" Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

Зато чиновники с депутатами одобрили прошение ФКУ "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации". Ведомство предложило сменить с рекреационной на общественно-деловую зону участка на набережной Мартынова. В управлении Минобороны пояснили, что хотят построить там филиал пансиона своих воспитанниц.

Саму организацию открыли в Петербурге в 2019 году. За ускорение строительства филиала высказывалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в мае 2022 года.

Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга, gov.spb.ru

Согласовали в комиссии просьбу комитета по инвестициям и комитета имущественных отношений о переводе из рекреационной зоны в общественно деловую часть Синопской набережной у пересечения с проспектом Бакунина. Ранее власти города сообщили, что там планируется воссоздать Борисоглебскую церковь, разрушенную в советское время. Сейчас на земле находится автостоянка, за сохранение которой борется депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский.

Чиновники с депутатами отклонили предложение петербурженки Елены Головачевой, которая просила вместо зеленой зоны сделать зону для размещения складов на Рижском проспекте. Она указала, что сейчас на земле находится бомбоубежище, а из зеленых насаждений там только газон. Уже имеющееся строение Головачева и хотела использовать как склад.

В Адмиралтейском районе две компании хотят построить жилые комплексы: ООО "Советская звезда" - на месте дома 3к9 лит.А по Лифляндской улице, а ЗАО "Промышленно-коммерческая компания "Юпитер-Холдинг" - на месте дома 9 лит.Б по улице Циолковского. Организации попросили изменить зонирование земель с промышленных на общественно-деловые, но в комиссии их просьбы отклонили.

Отложили принятие решения по заявкам комитета по инвестициям и Московского Патриархата Санкт-Петербургской епархии Смольного собора по изменению зонирования участка на площади Растрелли. В ведомстве сообщили, что на земле хотят реализовать проект по воссозданию Колокольни Смольного собора. Эта идея в Петербурге обсуждается не первый год и вызывает споры: стоит ли строить колокольню, испортит ли она облик города, получится ли воссоздать стиль барокко так далее.

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В протоколе комиссии указана заявка от некоего Помыткина С.П., который предлагает не строить эту колокольню. Его просьбу удовлетворять не стали.

Как не одобрили в комиссии другие заявки Санкт-Петербургской епархии о формировании земельных участков или переводе уже существующих из рекреационных зон в общественно деловые. Это необходимо для воссоздания утраченных храмов, заявили в епархии. Там хотели восстановить утраченные восемь церквей, соборов и храмовых комплексов: собор Петра и Павла лейб-гвардии Уланского полка (площадь Аврова в Петергофе), церковь Воскресения Христова (Воскресенский сквер), Троице-Петровский собор (Троицкая площадь) и другие религиозные здания.

Защита рекреаций

Жители разных районов Петербурга и депутаты ЗакСа просили установить рекреационный зоны на множестве территорий. Некоторые заявки чиновники с парламентариями учли, некоторые - отклонили. В частности, в собственной редакции комиссии приняла предложение депутата от "Единой России" Антона Соловьева об установлении зоны зеленых насаждений на Береговое полосе и утраченной части Приходского кладбища при храме князя Александра Невского в Колпинском районе.

Более 100 жителей Центрального района просили сделать зелеными зонами "Мытный двор", внутренний участок Аракчеевских казарм, территорию Боткинской больницы и многое другое. Петербуржцы свои просьбы аргументировали тем, что в Центральном районе нехватка рекреационных зон. Основную часть таких прошений в комиссии отклонили.

Отложить там решили запросы по переводу в зеленые зоны сквера в Кузнечном переулке и Сада на Неве, заявки по которым подал и депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. Из обращений сотни петербуржцев в редакции комиссии учли передел в зеленую зону квартала домов 20-26 по 10-й Советской улице, вплоть до дома 12 по Новгородской улице.

Фото: ЗАКС.Ру

В Петродворцовом районе комитет по физической культуре и спорту попросил изменить зонирование участка на Гостилицком шоссе с общественно-деловой на зону отдыха. Там планируют создать объект спорта, сообщили в ведомстве. А чтобы на месте не возникло ничего другого и надо изменить зону, пояснили в комитете. Предложение ведомства учли.

Депутат МО "Город Петергоф" Сергей Толокнов и некая Николаева Т.И. встали на защиту Троицкой горы. Они попросили сделать на земле зеленую зону. Заявители утверждают, что на горе сейчас планируют построить лечебный санаторий и стадион, а также установлена зона жилой застройки. Комиссия решила учесть предложение, но в собственной редакции - в какой именно, не уточняется.

Депутат ЗакСа и лидер фракции "Справедливой России - За правду" Марина Шишкина, мундеп Толокнов и другие петербуржцы выступили за отказ от застройки участка между Бабигонским шоссе, улицей Шахматова и Университетским проспектом. Они написали, что эта территория - буферная зона Лугового и Английского парков.

"В случае их застройки может быть нарушена гидрологическая сеть парков. Ливневые сточные воды по проекту застройки планируются к сбросу в Троицкий ручей, который является частью водоподводящей системы Петергофских фонтанов", - написали заявители.

Они добавили, что застраивать ничего нельзя и из-за отсутствия необходимой инфраструктуры в Старом Петергофе. В защиту от застройки этой же территории выступили депутаты Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду") и Михаил Барышников ("Единая Россия") вместе с более чем 50 местными жителями. Всем комиссия отказала.

Фото: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, gov.spb.ru

Местные жители Петроградского района и депутат Шишкина попросили сохранить рекреационный статус земли на пересечении Сытнинской и Кронверкской улиц - комиссия принятие решения отложила. Также она поступила с предложением петербурженки прекратить уплотнительную застройку в историческом центре и закрепить зону зеленых насаждений за территорией, где планировали создать парк "Тучков буян". Отложили в комиссии и предложение депутата Шишкиной вместе с главой петербургского отделения "Справедливой России - За правду" Надеждой Тихоновой об установлении зоны отдыха для "Янтарного пляжа" в Ломоносове.

Администрация Петродворцового района предоставила схему тематического парка на набережной Сидоровского канала. Для его устройства ведомство попросило установить там зону отдыха, но комиссия согласовывать изменение отказалась.

Не удовлетворили депутаты с чиновниками запросы на установление пешеходных зон на Невском проспекте от площади Восстания до набережной реки Мойки, на набережных города, а также на улицах Рубинштейна и Итальянской. Отклонили там и просьбу установления рекреационной зоны на Гостилицком шоссе для недопущения создания там мусороперерабатывающего завода. Об этом просили местные жители и депутат Барышников.

София Саттарова