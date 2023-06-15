"Была мечта у Растрелли": Проект колокольни Смольного монастыря обсудили с градозащитниками

фото Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга

Петербургские градозащитники второй раз за месяц активно обсудили проект колокольни Смольного монастыря, строительство которой продвигает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга. На этот раз дискуссию провели члены Экспертного совета по сохранению исторического наследия.

Перед участниками расширенного заседания совета 14 июня выступила представительница Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Анна Хмелева, которая в дискуссионной обстановке представила проект строительства 170-метровой колокольни Смольного собора по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли. Она входила в проект Смольного монастыря, однако ее возвели лишь до второго яруса. Позже возникли проблемы с финансированием из-за войны с Пруссией, а после смерти императрицы Елизаветы Петровны от строительства и вовсе отказались.

Сейчас построить колокольню на историческом месте без вреда для памятника невозможно, признали в фонде. В последний раз проект обсуждался на Совете по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга неделей ранее. Тогда фонду предложили поискать альтернативные исторической площадки для строительства — например, площадь Растрелли и створ Орловской улицы. На том же собрании стало известно, что возведение колокольни, создание музея археологии и музеефикация фундамента могут обойтись в 6-8 млрд рублей. Одним из инвесторов может стать ПАО "Газпром". По предварительным оценкам, работы займут около пяти-семи лет.

Участников экспертного совета интересовало, для чего вообще в наши дни строить объект, который никогда не существовал в реальности, а также своевременность такой стройки.

- Зачем делать то, что никогда не было сделано полностью? Это была мечта в свое время Елизаветы Петровны. Была мечта у Растрелли, чтобы это было самое высокое христианское здание в мире. Ну, есть такая мечта. Большим количеством людей она поддерживается. Чтобы была красивая доминанта, - рассказала Хмелева.

Свой доклад предоставил архитектор Михаил Мамошин, который, как и на прошлом выступлении перед членами совета при правительстве, рассказал об инженерных особенностях проекта и "сакральных осях", которые можно будет проложить между городскими достопримечательностями, если колокольня будет построена. Данные он скрупулезно собирал не только в российских, но и заграничных архивах.

- Мы сделали собственную цифровую модель по модели макета и на основании графики, которую мы привезли из Варшавы. Сделали уникальный труд. Оцифрован замысел Растрелли на состояние макета, который был доставлен до начала строительства. Дальше мы уже встраивали эту модель в модель города, - рассказывал Мамошин.

Участники заседания положительно отнеслись к исчерпывающему докладу Мамошина, однако к самому проекту у них остались вопросы.

- Мне кажется, нет никаких мотивов целесообразности вторгаться в уже сложившуюся не одно столетие панораму Петербурга и его архитектурные формы ради того, что когда-то и задумывалось, но по тем или иным причинам не реализовалось. Я не вижу ни законности, ни целесообразности. Ну что касается финансов, даже если бы они были, если бы завтра пришел спонсор, готовый дать эти шесть миллиардов, я бы, простите, был бы против, - сказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Также во время дискуссии звучали предложения направить средства на восстановление уже существующих объектов, например, Конюшенного ведомства или воссоздания Храма Спаса-на-Сенной. Президент научного комитета ИКОМОС Алексей Ковалев и вовсе раскритиковал людей, готовых вложить средства в это строительство, а также тех, кому эта колокольня могла бы понравиться, заметив, что ему сам проект Смольного монастыря с колокольней не нравится в принципе. Звучали и более корректные тезисы.

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

- Оно мало того что само по себе является симулякром, оно еще девальвирует подлинник, который рядом стоит. Если вы, условно говоря, на один палец руки надеваете сапфир, а на соседний пластмассовое колечко, то вы девальвируете сапфир. Он тоже страдает, - заявил архитектор Сергей Мишин.

В поддержку строительства колокольни Смольного монастыря высказался лишь один участник встречи, архитектор Дмитрий Шатилов.

- Воссоздание колокольни не должно создавать прецедент нового строительства в зоне активного влияния памятника архитектуры. Следует подчеркнуть, что такое решение допустимо лишь в переломные моменты истории. Я за создание, но для меня это действительно сложный вопрос. Удивительно, как Михаил Александрович [Мамошин] вообще дерзнул [взяться за] такой важный проект, - заявил Шатилов.

Остальные члены совета голосовали против. Хмелева, несмотря на замечания экспертов и Ковалева в частности, всех выслушала и пообещала и дальше учитывать мнение градозащитников: "Даже при полярных мнениях по каким-то проектам разговаривать друг с другом нужно всегда". Ранее она не раз заявляла, что среди первоочередных вопросов стоит легитимность проекта. Она допускала, что для такого масштабного проекта может потребоваться референдум, чтобы узнать реальное отношение горожан к возможности появления этого объекта. Само обсуждение вопроса строительства колокольни состоялось по инициативе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Санкт-Петербурга, мероприятие организовали совместно фонд и Экспертный совет.

Напомним, Экспертный совет по сохранению исторического наследия был создан рядом петербургских градозащитников в качестве независимой альтернативы Совету по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

В состав совета входят искусствовед Владислав Дегтярев, историк Анна Север, архитектор Сергей Мишин, научные сотрудники Эрмитажа Алексей Лепорк и Василий Успенский, президент научного комитета ИКОМОС — Россия по правовым вопросам Алексей Ковалев, архитектор Дмитрий Шатилов, ведущий специалист института историко-культурных проектов Елена Жерихина, историк архитектуры Елена Радашевич.

Константин Леньков