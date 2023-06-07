В Петербурге снова обсудили проект колокольни Смольного монастыря

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга 6 июня обсудил строительство 170-метровой колокольни Смольного монастыря, которое последние годы продвигает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Совет посоветовал инициаторам поискать альтернативные историческому месту площадки для объекта.

Фундамент колокольни Смольного монастыря обнаружили во время раскопок еще в 2010 году, в 2022 в ходе разведки уточнили границы фундамента. Ансамбль монастыря начали строить по решению императрицы Елизаветы Петровны в 1748 году. Автором проекта стал архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Колокольня должна была стать самым высоким христианским сооружением в мире. К 1761 году она была построена лишь до 2 этажа. Планам помешала война с Пруссией - финансирование сократилось и строительство решили сконцентрировать на соборе. После смерти императрицы и отъезда Растрелли из России колокольню строили еще 5 лет, но потом и вовсе прекратили – сказались отсутствие финансирования и поворот в сторону классицизма.

В наши дни к "воссозданию" колокольни возвращались несколько раз. Группа компаний "Арсенал-недвижимость" и Русский клуб православных меценатов заявляли о желании взяться за объект в 2013 году, но какого-либо развития история не получила. Позже эту идею активно начал активно продвигать Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Так, проект обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме летом 2022 года.

На собрании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, которое решили провести в крипте Смольного собора, первым выступил настоятель собора, протоиерей Пётр Мухин. Он заявил, что церковь однозначно будет "за".

- Колокольня - это не просто архитектурный объект. В своем прямом значении это призвание человека к молитве. А что бывает в колокольне? Колокол. А что означает колокольный звон? Это не просто понимание традиций, праздника или призвания человека объединиться в случае беды или каких-то обстоятельств. Это прежде всего призвание человека обрести в своей жизни бога, любовь, созидание, - заявил протоиерей.

Следом за ним выступила секретарь попечительского совета Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге Анна Хмелева, которая высказалась по всем основным замечаниям противников строительства. С ее слов, ранее профильные эксперты выражали мнение, что новая доминанта испортит облик исторического центра, а практика "восстановления" никогда не существовавших зданий создаст множество опасных прецедентов. Хмелева объяснила, что в прошлом отказаться от планов пришлось из-за цепочки исторических событий – недостатка финансирования, поиска мастера для отливки колокола, смерти императрицы Елизаветы, высылки Растрелли из России, а возможность появления новой доминанты высотой 174,5м – замыслом Растрелли и императрицы Елизаветы. Так же были продемонстрированы фотографии с шоу дронов, в ходе которого была выполнена техническая фотофиксация для последующего создания 3Д модели и оценки влияния на открытые городские пространства и охраняемые панорамы согласно Закону Санкт-Петербурга №820-7. Критичного негативного влияния, в том числе из-за конструктивных особенностей колокольни, по мнению представителей фонда и архитектора Михаила Мамошина, выявлено не было.

- Строение не просто должно было превзойти все существующие высотные точки в городе. Оно должно было стать самым высоким христианским сооружением в мире и торжеством Российской империи. Проект Смольного собора мировым сообществом признается шедевром и одним из самых совершенных произведений Растрелли. Кроме того, строительство колокольни интересно с точки зрения такого феномена штукатурного барокко, которое есть только в России. Мы считаем, что в текущем историческом контексте воссоздание колокольни приобретает особый смысл, - заявила она.

Хмелева уточнила, что группе исследователей проекта в первую очередь важно начать официальную дискуссию в профильном сообществе, поскольку законных оснований для начала строительства сегодня в рамках действующего законодательства нет.

Значительная часть заседания совета была посвящена инженерным и техническим вопросам. Руководитель ООО "Архитектурная мастерская Мамошина" Михаил Мамошин представил слушателям объемный аналитический доклад, в котором развернуто объяснялись доводы фонда.

Профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно строительного университета Сергей Семенцов назвал обсуждение высотных доминант "традиционной петербургской темой". По его мнению, проект Смольного монастыря и так подразумевал наличие доминанты, а сейчас место пустует.

- На протяжении всех последующих десятилетий материалы показывают, что здесь дырка в системе вертикальных доминант. Если мы говорим о традициях, вертикаль должна быть. Мы можем смеяться, можем не смеяться, но независимо от того, в какой системе находятся наше законодательное оформление этих территорий, с градостроительной точки зрения вертикаль необходима, - уверен ученый.

Его коллега, академик архитектуры Татьяна Славина ответила критикам колокольни, которые считают строительство подобных религиозных объектов несвоевременным.

- Именно в XXI веке, безбожном, запутанном, тяжелом XXI веке строительство этой колокольни логично и необходимо, - считает профессор. - В гражданской архитектуре возрождается историзм как стиль. Это не только архитектурное явление. Оно свидетельствует о том, что человеку наскучили образы современного массового строительства, те комплексы, которые окружают сегодня Петербург. Они вредны для сознания, вредны для здоровья. Возвращение к историзму - это не каприз профессии, а естественный ответ на состояние нашего общества.

Против строительства выступила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина.

- Уместно ли сегодня строительство такого сооружения в городе? Вот скажите, пожалуйста, не может ли сегодня эта стройка, вместо того, чтобы решить проблему национального согласия или духовного согласия, вызвать что-то другое? Как это будет выглядеть в общественном пространстве? Хорошо или плохо? - обратилась депутат к представительнице фонда.

Хмелева отметила важность легитимного восприятия появления объекта. Для этого проводили соцопросы среди горожан. Из них около 55% скорее поддерживают строительство, а четверть респондентов выступила негативно. Анна Хмелева от лица Фонда выразила готовность инициировать референдум по этому вопросу. Если горожане выступят против - фонд готов отказаться от проекта.

Более лояльно высказался президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев. Раньше он резко негативно относился к идее воссоздания колокольни, но сейчас считает это возможным. Он добавил, что стоит поискать другое место для строительства, а на "историческом" месте возвести колокольню, с большой вероятностью, невозможно. Представители Фонда с этой позицией согласны – размещение Колокольни на историческом месте потребует разбора части келейных корпусов, на что никто, включая инициаторов, идти не готов.

- Мы имеем право на новую доминанту, мы имеем право на развитие градостроительной среды, имеем моральное право на то, чтобы поднимать вопрос о воссоздании замысла Растрелли. Этот проект в патриотическом плане безусловно будет иметь большую значимость, - отметил Григорьев.

Руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн предложил перенести место возможного строительства подальше от Смольного монастыря. Например, на другой берег Невы, напротив собора. Также он с сомнением отнесся к воссозданию объекта, который никогда не существовал в реальности.

- Нам не сделать барокко, не сделать. Господа, пример очень хороший. Есть макет Смольного и есть макет, который стоит в Академии художеств. Ну при всем моем уважении, абсолютно непохожий макет. Тот гораздо более качественный, выверенный и прочее, но это изделие, который можно заказать и вам сделают. А академический макет - это произведение искусства, - добавил Явейн.

Первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов со скепсисом отнесся к идее переноса проекта.

- Ценность, с моей точки зрения, этой колокольни в прямой связи со Смольным собором, - считает чиновник. - Можно рассмотреть и другие места расположения, допустим в Приморском районе, тогда вопрос, какое эта колокольня будет иметь отношение к Смольному собору? Это не воссоздание. Чисто новое строительство по мотиву.

Конкретного решения по судьбе колокольни на заседании принимать не стали. Председатель КГИОП Сергей Макаров (совместно с экспертами) отметил высокий уровень проработки вопроса со стороны инициаторов, поблагодарил собравшихся за дискуссию и предложил поискать альтернативные историческому места для строительства.

- Я бы предложил инициатору… Можно назвать как угодно: воссоздание колокольни, новое строительство… Ну конечно новое строительство. Строительство с использованием замысла великого архитектора Растрелли. Поискать альтернативные историческому места ее размещения, - сказал Макаров. На текущий момент таких мест два – площадь Растрелли и створ Невы, в месте размещения Орловского тоннеля. Представители Фонда, в свою очередь, выразили готовность провести музеефикацию исторического фундамента колокольни.

Даже если будет достигнуто соглашение по строительству объекта, то непосредственно к работам фонд сможет приступить лишь через 2-3 года. До этого организация будет заниматься бюрократическими процедурами. Директор фонда Илья Козлов рассказал, что для реализации проекта не потребуются средства из бюджета. По его словам, уже есть договоренность с инвесторами, среди которых ПАО "Газпром". Цена объекта может варьироваться от 6 до 8 млрд рублей. На возведение, по оценкам фонда, понадобится около семи лет.



















Константин Леньков