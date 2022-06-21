Воссоздание или создание: Эксперты обсудили колокольню Смольного

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждали не только вопросы бизнеса и экономики, в последний день его работы прошла практически трехчасовая дискуссия о создании колокольни ансамбля Смольного собора. Прозвучали, кажется, все точки зрения: и за, и против, и нейтральные. ЗАКС.Ру рассказывает, как на ПМЭФ обсуждали башню, которая была и не была.

Организовал встречу Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, который как раз продвигает воссоздание колокольни. Перед началом обсуждения директор Фонда Илья Козлов отметил, что надеется на открытый диалог:

- Мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, что получили сверху разрешение и начали строить новое культовое сооружение - нет. Мы хотим, чтобы у нас был полноценный, качественный диалог с городом. С обратной связью, с мнениями, с возможностью обсудить, посоветоваться и выработать правильное решение.

На сайте Фонда сообщается, что проект колокольни в 170 метров создал еще архитектор Бартоломео Растрелли как часть Смольного монастыря. Из-за недостатка финансирования строительство заморозили, а после смерти императрицы Елизаветы работы и вовсе остановились, сказано на сайте. Там же отмечается, что во время раскопок 2010 года был обнаружен фундамент колокольни. Теперь Фонд предлагает реализовать проект Растрелли:

"Сохранилось достаточно документов, по которым этот проект может быть исполнен в полном соответствии с замыслом Растрелли: авторские чертежи архитектора хранятся в Варшаве, а деревянный макет — в петербургской Академии художеств".

Вице-президент региональной творческой общественной организации Союза Архитекторов России "Санкт-Петербургский Союз Архитекторов" Михаил Мамошин сообщил, что собраны архивные документы по проекту колокольни. По его мнению, здание поднимет статус собора.

С этим мнением не согласились несколько присутствовавших в зале экспертов. В частности, заместитель председателя ВООПИиК Петербурга Александр Кононов отметил, что колокольни никогда не существовало, так что ее строительство нельзя назвать воссозданием. Он считает, что башня разрушит уже существующее достояние города:

- Позиция моя и моих коллег очень категоричная: это абсолютно ложный путь и в градостроительном отношении, и в плане разрушения того, реально существующего шедевра Растрелли, шедевра барокко, который является одним из символов, одним из открыточных видов Петербурга. Подобное новое строительство по неосуществленному проекту просто уничтожит его.

Кононов добавил, что организации по защите памятников архитектуры придерживаются аналогичного мнения. При этом, в зале присутствовал заместитель председателя федерального ВООПиК Антон Иванов, который категорично проект не отверг. Он только заявил, что их организация готова включиться в обсуждение данного проекта.

Руководитель архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн тоже ответил довольно уклончиво. Он заявил, что воссоздание - это хорошее дело, но в данном случае о нем речи не идет. Явейн отметил, что при строительстве колокольни возникает множество рисков: отсутствует школа реставрации барокко, отсутствуют точные чертежи и другое. Он призвал не торопиться с реализацией проекта.

Архитектор Владимир Григорьев считает, что колокольню строить нужно, но не у Смольного собора.

- Наверно, все-таки, я тоже склоняюсь к ощущению, что называть это воссозданием довольно сложно, потому что это никогда не было построено. <...> Надо ли строить колокольню? Точно надо. Возникает вопрос: где? - задался вопросом Григорьев.

Он назвал несколько вариантов: рядом с садом на Неве или у гостиницы "Охтинская".

Композиция Смольного собора значительно изменится, считает архитектор.

Как изменится внешний вид собора и виды Петербурга - показал в презентации Мамошин. После ее просмотра член совета по церковной архитектуре Союза архитекторов Роман Муравьев отметил, что здание самого собора все еще останется просматриваемым после создания колокольни.









- У нас уникальный барочный ансамбль, но он уже более 200 лет незавершен. Он нуждается в некоем завершении. <...> Говорить, что колокольня каким-либо образом сможет закрыть собор… Мы сейчас с вами просмотрели различные видовые точки, с которых он будет виден. Точек, которые бы закрывали собор, практически нет, - считает Муравьев.

Похожее мнение высказал вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Максим Мейксин. Он считает, что строительство колокольни - очень хорошая идея.

- Если у нас получится реализовать проект, мне кажется, это будет очень здорово. В Петербурге появится то, на что будут приезжать и смотреть, и вспоминать эту самую работу, которую мы с вами проводим, - сказал Мейксин.

Вице-губернатор отметил, что пока реализация задумки затрудняется юридически и законодательно. Эти моменты прояснил глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров. Он рассказал, что сейчас федеральное законодательство запрещает строительство на территории объектов культурного наследия. К ним относится и Смольный собор. Макаров признался, что сам не в восторге от этого ограничения.

- Я еще в 2015 году высказывал свою позицию, что этот запрет абсолютно неверный - объект объекту рознь, где-то можно строить, где-то нельзя. <...> Есть объекты, на которых категорически нельзя ничего построить. А есть объекты, которые по своим характеристикам архитектурно могут быть видоизменены, - считает глава КГИОП.

Законодательная и юридическая части станут "лишь работой, которую надо будет преодолеть", если люди влюбятся в идею создания колокольни, считает заместитель директора Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры Андрей Мезилев. Руководитель "Студии 44" Явейн отметил, что с изменением законодательства спешить не стоит. К этому вопросу, так же как и к созданию самой колокольни, стоит подойти аккуратно, считает архитектор.

София Саттарова