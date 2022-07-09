Вишневский выступил за сохранение перехватывающей парковки на Синопской набережной

Депутат Борис Вишневский обратился в комитет по транспорту с просьбой сохранить перехватывающую парковку на Синопской набережной, на месте которой планируется воссоздание взорванного во времена СССР храма Князей Бориса и Глеба. Копию письма парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале 9 июля.

В своем обращении Вишневский указывает на "обеспокоенность" петербуржцев планами закрыть парковку. По его словам, ситуация "вызвала, как среди жителей района, так и в сети "Интернет", волну негодования", поскольку стоянка пользовалась популярностью среди автомобилистов. После ее закрытия им придется пользоваться платной парковкой, что отразится на их тратах, отметил депутат и попросил руководство комтранса "рассмотреть возможность сохранения" существующей автостоянки.

Комментируя свое обращение в собственном канале, Вишневский указал, что по действующим правилам "для тех, кто предъявляет проездной билет на общественном транспорте на этот день, перехватывающая парковка [на Синопской набережной] бесплатная, для остальных — 25 рублей в час". После ее закрытия автомобилистам придется платить по 100 рублей в час за пользование платными стоянками.

"Храмов вокруг, — о чем мне пишут жители, да я и сам это прекрасно знаю, — более чем достаточно. А парковок — нет", — описал ситуацию Вишневский.

Ранее сообщалось, что восстановление Борисоглебской церкви может начаться до конца 2022 года. Храм будет располагаться южнее места первоначальной постройки.