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До конца года в центре Петербурга хотят начать воссоздание Борисоглебской церкви

фото ЗакС политика До конца года в центре Петербурга хотят начать воссоздание Борисоглебской церкви

Уничтоженную в 1970-х годах Борисоглебскую церковь в Петербурге планируют начать воссоздавать в течение ближайшего полугода, о чем сообщает строительное издание "Канонер". В 2019 году чиновники предоставили право на строительные работы архитектору Михаилу Мамошину и его мастерской. Инициатива принадлежит городскому Фонду содействия восстановлению объектов истории и культуры.

Культовое сооружение, в течение века располагавшееся на углу проспекта Бакунина и Синопской набережной, в восстановленном виде разместят южнее прежнего места. В настоящее время готовится проектная документация. Для начала работ необходимо поменять назначение участка земли, пока что занятого автостоянкой, и высотный регламент. Ожидается, что рядом с будущим храмом на Синопской набережной благоустроят новый сквер.


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