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Новости 17:17

Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за вырубки Пулковского парка

фото ЗакС политика Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за вырубки Пулковского парка

Информационный центр Следственного комитета сообщил, что главе ведомства Александру Бастрыкину продолжают массово поступать сведения о вырубке деревьев в Пулковском парке Петербурга. Впервые эта информация дошла до его сведения еще в декабре.

Ранее региональные следователи после проведенной проверки решили не возбуждать уголовного дела. Между тем, обращает внимание Бастрыкин, существует петиция против застройки территории, которую подписали уже 17 тысяч человек. Отмечается, что органы исполнительной власти на жалобы не реагируют.

Бастрыкин потребовал от петербургских подчиненных представить новый доклад о конфликтной ситуации и объяснить, почему дело по факту продолжающейся вырубки зеленых насаждений так и не возбудили. 

фото: пресс-служба СК


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