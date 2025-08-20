Дачу Лесснера выставят на торги в сентябре

Дореволюционную дачу Лесснера на Среднем Суздальском озере попытаются отдать в долгосрочную аренду в рамках программы "Рубль за метр", сообщили 20 августа в администрации губернатора. Сами торги намечены на 10 сентября, заявки на участие в аукционе перестанут принимать за два дня до этого.

Деревянное здание площадью 501 квадратный метр было построено в 1890 году для купца первой гильдии Густава Лесснера, говорится в сообщении. Дача имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Вместе с ней в аренду передадут земельный участок площадью 9 082 квадратных метра.

"Восстановление дачи планируется завершить в течение семи лет, при этом первые два года отводятся на разработку и согласование проектной документации, а оставшиеся пять — на выполнение самих работ", — рассказали в Смольном.

Программа "Рубль за метр" предусматривает возможность передачи объекта культурного наследия в долгосрочную аренду с условием его восстановления. После завершения работ арендатор получает право пользоваться зданием за символическую плату в размере одного рубля в год. Сама программа действует в Петербурге с 2018 года.

В последние годы новости о даче Лесснера носили не самый позитивный характер. В апреле 2022 года стало известно об усилении полицейских патрулей возле здания из-за случаев проникновения посторонних лиц. Вскоре после этого постройка пережила пожар. В марте 2023 года ситуация привлекла к себе внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который и до того проявлял интерес к вопросам градозащиты. В ноябре того же года суд прекратил ранее возбужденное дело о разрушении дачи в связи с возмещением ущерба зданию на общую сумму 606 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного