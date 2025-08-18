КГИОП выдал предостережение из-за планируемого сноса исторической пивоварни

Комитет по контролю и охране за памятниками (КГИОП) направил предостережение владельцу исторического пивоваренного завода Лазутина на Новгородской улице из-за информации о планируемом сносе здания, сообщила пресс-служба ведомства 18 августа. Ранее свою процессуальную проверку по этому факту также организовал Следком.

Как говорится в публикации КГИОП, дом 13 литера П по Новгородской улице, в соответствии с паспортом в РГИС, был построен в 1916 года. При этом в комитет не поступала документация о реконструкции здания или уведомление об уточнении даты его постройки.

"В связи с поступлением 18 августа заявления о включении в реестр объектов культурного наследия здание на период изучения его историко-культурной ценности получает временный статус объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, работы по его демонтажу не должны производиться", - говорится в публикации комитета

КГИОП также направил в полицию заявление о пресечении противоправных действий. Ранее процессуальную проверку по признакам уничтожения объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ), а также по признакам подделки официального документа (ст. 327 УК РФ) организовал Следком.

Напомним, на решение о сносе здания обратил внимание Telegram-канал "Живой город" 18 августа. Как полагают градозащитники, кто-то якобы изменил дату постройки здания в Росреестре на 1930 год, на основании чего Госстройнадзор и принял соответствующее решение. При этом, как утверждают активисты, реальной датой возведения здания является 1878 год.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал "Живой город"