Планы снести исторические солодовни заинтересовали Следком

Следственный отдел по Центральному район ГСУ СК России организовал процессуальную проверку из-за информации о планах снести постройки исторического пивоваренного завода Лазутина, сообщила пресс-служба ведомства 18 августа. На соответствующий документ Госстройнадзора обратили внимание градозащитники.

Как говорится в публикации Следкома, информация о запланированном сносе исторического здания на Новгородской улице появилась в СМИ. По этому факту ведомство организовало процессуальную проверку по признакам уничтожения объекта культурного наследия (ст. 243 УК РФ), а также по признакам подделки официального документа (ст. 327 УК РФ).

На решение о сносе здания обратил внимание Telegram-канал "Живой город" 18 августа. Как утверждают градозащитники, оно было принято на основании неверных данных Росреестра, где годом постройки здания пивоварни указан 1930. По мнению активистов, сведения были исправлены некоторое время назад специально для возможности снести объект. Как утверждают градозащитники на основании чертежей 1897 года, солодовня была построена в 1878 году.

В соответствии с городским законодательством, в Петербурге действует запрет на снос любых зданий, возведенных до 1917 года. Чтобы спасти солодовню от демонтажа, градозащитники также направили в КГИОП заявления о включении постройки в перечень памятников. На время рассмотрения заявки будет действовать запрет на ведение работ на объекте.

Напомним, в конце июля градозащитники сообщили о возобновлении сноса здания фабрики-кухни ЛСПО на улице Красного Курсанта. Первая попытка демонтажа постройки была предпринята в начале мая, однако позднее работы были приостановлены из-за обращений активистов. После этого градозащитники пытались добиться признания здания объектом культурного наследия, но дважды получали отказ от КГИОП.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Следкома