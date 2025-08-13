Дом Рейхеля на Васильевском острове признан памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес в реестр памятников регионального значения "Дом А.Н. Рейхеля" на углу 8-й линии Васильевского острова и набережной реки Смоленки, сообщили 13 августа в пресс-службе ведомства.

Здание в стиле модерн было построено в 1909-1910-х годах архитектором Василием Вейсом по заказу Александра Рейхеля, сына основателя механического и оптического завода. Как отметили в КГИОП, до наших дней фасад дома претерпевал "незначительные изменения". Так, один из входов на лестницы был переделан в 1947 году в оконный проем. Сейчас здание является многоквартирным жилым домом.

Напомним, летом 2024 года состояние Дома Рейхеля проверял Госстройнадзор. Поводом для этого, как писал "Деловой Петербург", стали жалобы жителей здания на появившиеся трещины. Жильцы считали, что негативное влияние на дом могли оказывать ведущиеся рядом строительные работы.

