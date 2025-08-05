КГИОП обратился в полицию из-за сбитой метлахской плитки на доме Урвича

Сотрудники комитета по охране памятников Петербурга обратились в правоохранительные органы с заявлением о факте уничтожения объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК) после демонтажа метлахской плитки в историческом доме Урвича на Большом проспекте Петроградской стороны, сообщили в КГИОП 5 августа.

"В КГИОП поступило сообщение о том, что в зоне парадного портала производится демонтаж метлахской плитки. Разрешение на проведение данных работ в КГИОП не запрашивалось", - говорится в сообщении ведомства.

При этом сам дом является выявленным объектом культурного наследия. Также охранный статус распространяется и на облицовку пола метлахской плиткой перед дверным проемом парадного портала со стороны Большого проспекта.

Здание находится под управлением ООО "Жилкомсервис № 1 Петроградского района". Чиновники из Смольного уже направили в управляющую компанию предостережение о недопустимости нарушений положений федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. После контрольных мероприятий КГИОП намерен рассмотреть вопрос об обращении в суд с требованием об устранении нарушений.

Константин Леньков / Фото КГИОП