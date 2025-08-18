Дом архитектора Бенуа на Васильевском острове признали региональным памятником

Комитет по контролю и охране памятников (КГИОП) признал "Дом Л. Н. Бенуа" по адресу Большой проспект Васильевского острова, 57/15, объектом культурного наследия регионального значения, сообщила пресс-служба ведомства 18 августа.

Как говорится в публикации, на протяжении 18 века на участке, где сейчас располагается здание, размещались различные деревянные постройки. В 1913 году в Городскую Управу был представлен проект строительства на этом месте шестиэтажного дома, выполненного Леонтием Бенуа. Объект имел замкнутый контур, был предусмотрен внутренний двор и арка проезда. Перед зданием был разбит сад.

Лицевые фасады дома выполнены в стиле неоклассицизма, а в их отделке использовалась фактурная штукатурка. Цокольная часть здания облицована красным гранитом. До наших дней объект сохранился без значительных изменений. Здание представляет собой редкий пример позднего неоклассицизма авторства архитектора Бенуа.

Как отметили в КГИОП, здание также сохранило свою историческую функцию – по сей день оно используется в качестве жилого многоквартирного дома.

Напомним, ранее комитет признал памятником другое историческое здание на Васильевском острове – "Дом А.Н. Рейхеля" на пересечении 8-й линии В. О. и набережной реки Смоленки. Здание было построено в 1909-1910-х годах и сохранилось до наших дней с незначительными изменениями.

Анастасия Луценко, фото: сайт КГИОП