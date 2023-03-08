Бастрыкин обеспокоился состоянием дачи Лесснера в Озерках

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин внял жалобам градозащитных активистов Петербурга и поручил организовать проверку ситуации вокруг старинной дачи Лесснера в Озерках, передает информационный центр СК. До сведения силовика дошла информация об отсутствии охраны у объекта по адресу Варваринская улица, 12, а также об уничтожении элементов декора и остекления посторонними лицами.

Отмечается, что жалобы в иные компетентные инстанции градозащитникам успеха не принесли, несмотря на то, что по факту разрушения дачи МВД уже расследует уголовное дело.

Бастрыкин поручил и. о. главы ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову "принять все предусмотренные законом меры к принятию в производство подчиненных следователей из органов внутренних дел уголовного дела по данному факту для дальнейшего всестороннего и полного расследования".

Прошлой весной полиция сообщила об усилении охраны деревянной дачи Лесснера 1890 года постройки, вскоре после чего на ней случился пожар. Год назад КГИОП сообщал, что следить за состоянием объекта должны также представители администрации Выборгского района.

фото: kgiop.gov.spb.ru