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Новости 20:18

В Петербурге загорелась дача Лесснера, охрану которой усилили в апреле

фото ЗакС политика В Петербурге загорелась дача Лесснера, охрану которой усилили в апреле

В Выборгском районе загорелась деревянная дача Лесснера (Варваринская улица, 12), о чем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. На локализацию пожара силами трех машин и пятнадцати спасателей ушло 15 минут.

"В неэксплуатируемом здании происходило горение на площади 10 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за проникновения посторонних на территорию дачи 19 апреля вокруг нее были специально по просьбе чиновников усилены полицейские патрули.

Примечательно также, что в пятницу, 29 апреля, загорелся другой деревянный памятник - усадьба Максимова в Ломоносове. Обе загородные усадьбы, горевшие в этот день, построены в конце XIX века.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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