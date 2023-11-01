Суд закрыл дело о разрушении дачи Лесснера в Озерках из-за примирения сторон

Выборгский районный суд Петербурга прекратил производство по делу, возбужденному из-за ненадлежащего содержания деревянной дачи Лесснера (ст. 243.1 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. Расположенная на Варваринской улице, дача 1890 года постройки с видом на Среднее Суздальское озеро признана КГИОП объектом культурного наследия.

Ответственным за сохранение памятника является директор ГКУ "Жилищное агентство Выборгского района" Ирина Мищенко. Суд установил, что из-за нее дача так и не была законсервирована и не охранялась должным образом. Это привело к ухудшению внешнего вида здания и регулярному проникновению внутрь асоциальных элементов. По версии следствия, Мищенко в своем бездействии руководствовалась желанием сэкономить на содержании дачи. Суд констатировал, что декоративным и конструктивным элементам деревянного памятника был нанесен местами невосполнимый вред. В сумме ущерб оценили в 606 тысяч рублей.

Дело закрыли в связи с примирением сторон и возмещением ущерба со стороны ответчика.

В прошлом году дача Лесснера пережила пожар. Годом позже состояние объекта привлекло внимание главы Следственного комитета.

фото: kgiop.gov.spb.ru