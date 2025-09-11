Дачу Лесснера в Озерках восстановят по программе "Рубль за метр"

В Петербурге прошли торги по программе "Рубль за метр" в отношении исторической дачи Лесснера на Варваринской улице в Озерках, сообщила пресс-служба Смольного 11 сентября. Победитель аукциона должен будет восстановить объект культурного наследия за семь лет.

Всего было получено восемь заявок на участие торгах. В результате стоимость аренды участка с памятником составит 600 тысяч рублей в месяц, что в пять раз превышает начальную цену.

Инвестор получил в аренду земельный участок площадью 9 082 квадратных метра с деревянным домом площадью 501 квадратный метр. За семь лет ему предстоит восстановить объект культурного наследия и приспособить к современному использованию. Если инвестор выполнит это требование, он получит право на льготную аренду по ставке 1 рубль за 1 квадратный метр.

Деревянная дача Лесснера была построена в 1890-х годах для купца первой гильдии Густава Лесснера. Здание представляет собой разноуровневый деревянный особняк в стиле модерн. В советское время объект использовался в качестве Дома юного туриста. В 1990-х здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, о намерении выставить дачу Лесснера на торги стало известно в конце августа. Отметим, что объект последние годы привлекал к себе внимание общественности из-за проникновения на его территорию посторонних. В апреле 2022 года у здания усилили полицейские патрули, однако это не помогло избежать пожара в деревянном здании. В 2023 году ситуацией заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного