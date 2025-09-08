Здание казармы XIX века в Кронштадте выставили на торги

"Дом.РФ" выставил на торги земельный участок в Кронштадте, на котором расположено историческое здание оборонительной казармы. Карточка аукциона появилась на сайте 5 сентября. Начальная цена составляет 548,7 млн рублей.

В лот входит аренда земельного участка площадью 3,97 гектаров на улице Зосимова и покупка расположенного на его территории объекта культурного наследия федерального значения "Казарма оборонительная 2-я западная (Кронштадтская) с полубашней" площадью 24,9 тысяч квадратных метров. При этом состояние исторического здание было признано неудовлетворительным.

Новый владелец должен будет отреставрировать объект. Для этого он сможет привлечь льготное финансирование со ставкой 9% годовых. На территории объекта можно будет оборудовать образовательное учреждение, арт-пространство или многофункциональный комплекс.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 13 октября. Подведение итогов состоится 17 октября.

Здание казармы было возведено в 1826-1828 годах, когда Кронштадт отстраивали после наводнения. Тогда сухопутную защиту крепости обеспечивали стена, две оборонительные казармы и Кронверкский канал.

Напомним, ранее Смольный сообщил о планах выставить на торги дореволюционную дачу Лесснера на Среднем Суздальском озере. Здание хотят сдать в долгосрочную аренду в рамках программы "Рубль за метр". Сами торги запланированы на 10 сентября.

Анастасия Луценко / Фото: Дом.РФ