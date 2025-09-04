Активисты установили копию мемориальной доски, снятой со школы Берггольц

На дом № 54 по проспекту Обуховской обороны, где училась поэтесса Ольга Берггольц, установили копию мемориальной доски дивизии народного ополчения, сообщил 4 сентября telegram-канал "SOS СПб СНОС". Оригинал пропал с фасада здания в конце августа.

Мемориальная доска авторства скульптора Вячеслава Бухаева была установлена на доме в 1990 году. "В этом здании в июле 1941 года формировалась дивизия народного ополчения Володарского / Невского/ района. С 27 июля она получила наименование 1-я Гвардейская дивизия Народного ополчения и принимала участие в обороне Ленинграда", - гласит текст таблички.

Копия доски, которая установили активисты на здание, повторяет текст и внешний вид оригинала. Как подчеркнули градозащитники, они намерены добиваться возвращения подлинника на фасад дома.

О пропаже оригинальной доски активисты сообщили 27 августа. По их словам, это может быть связано с приближающимся сносом здания.

Напомним, за сохранение дома № 54 на проспекте Обуховской Обороны активисты выступают уже несколько лет. Сразу несколько построек на проспекте хотят снести ради строительства Большого Смоленского моста. Градозащитники требуют признать дом, где с 1922 по 1926 год училась поэтесса Ольга Берггольц, объектом культурного наследия, однако КГИОП уже несколько раз отказывал в этом.

В марте 2025 года вопрос сохранения здания бывшей школы пообещал изучить глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в ходе своего визита в Петербург. В апреле ситуацией также заинтересовался глава партии "Яблоко" Николай Рыбаков. Он, в свою очередь, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить здание от сноса.

В конце июля активисты сообщили о начале демонтажа дома № 68 по проспекту Обуховской Обороны, расположенного рядом со школой Берргольц.

Анастасия Луценко / Фото: Telegram-канал «SOS СПб СНОС»